Für Retter und Helfer bietet das Trainingscenter in Mosbach besondere Schauplätze. Zuletzt übte dort aber auch eine Gruppe, die man dort nicht haben will. Foto: Schattauer

Von Heiko Schattauer

Mosbach. Es ist eine besondere Einrichtung, die sich da auf dem Areal der ehemaligen Neckartalkaserne auf dem Neckarelzer Hardberg hoch über Mosbach entwickelt hat. Dass ein Entsorgungsunternehmen die 27 Hektar große Liegenschaft in einem langwierigen Konversionsprozess übernommen und inzwischen auch seinen Betrieb dorthin verlagert hat, ist dabei noch der unspektakulärste Part. Denn inzwischen hat der "Untermieter", der Bundesverband Rettungshunde (BRH), sich für mindestens 30 Jahre eingemietet und aus der entmilitarisierten Anlage ein "Trainingscenter Retten und Helfen" (TCRH) gemacht, das seinesgleichen sucht.

Alle möglichen Hilfs- und Rettungsorganisationen können zwischen Trümmerbergen, unter havarierten Bussen oder in verrauchten Straßenbahnen den Ernstfall so realitätsnah üben, wie man sich das in der Realität kaum vorstellen mag. Seit Mitte 2016 haben sich etliche Einsatzkräfte von Feuerwehr, DRK, THW oder Rettungshundestaffeln auf dem ehemaligen Kasernenareal an Unglücksszenarien abgearbeitet. Auch die Polizei war schon mehrfach da - und wird demnächst vor Ort auch ein eigenes Schulungszentrum einrichten, in dem alle Beamten aus Baden-Württemberg für "lebensbedrohliche Lagen" weitergebildet werden sollen.

Neben der gewünschten Zielgruppe waren unlängst aber auch einige Männer auf dem Übungsareal unterwegs, die man dort eigentlich nicht haben will. Im Sommer dieses Jahr hatte sich ein privates Unternehmen im TCRH eingebucht - unter der Vorgabe, dort rund 25 Teilnehmer als Ersthelfer schulen zu wollen. Dass darunter auch Mitglieder des Vereins "Uniter" waren, davon erfuhren die Gastgeber nach eigenen Angaben erst später. Die Problematik dieses Gastspiels liegt in der Zusammensetzung und den möglichen Zielen von "Uniter": In diesem Verein sind Elite-Soldaten, Polizisten und Personenschützer vereint.

Einige der "Uniter"-Mitglieder scheinen indes in einer Art und Weise aktiv zu sein, die so manchen Verantwortungsträger in der Politik und in staatlichen Gremien besorgt. Die RNZ, aber auch der "Focus" und die "taz" berichteten mit Blick auf die "Uniter" von der Bildung einer Schattenarmee. Zumindest scheinen einige Vereinsmitglieder der Meinung zu sein, dass der Staat im Katastrophenfall nicht mehr in der Lage ist, die öffentliche Ordnung zu wahren. Die "taz" berichtet weiter, dass in der als "Medical-Training" deklarierten Übungseinheit in Neckarelz sogar scharfe Waffen getragen wurden.

Beim TCRH heißt es, dass Attrappen in der Übung zum Einsatz gekommen seien - allerdings ohne vorher bei den Verantwortlichen eine Genehmigung eingeholt zu haben. Die Angelegenheit zieht jedenfalls Kreise: Sowohl im Bundes- als auch im Landtag gibt es An- und Nachfragen hinsichtlich "Uniter", den dahinter stehenden Absichten und "möglichen rechtsextremen Bestrebungen bei den Sicherheitskräften" (Landtags-Grüne).

Der Bundesverband Rettungshunde ist derweil um Aufklärung bemüht, auch wenn das Kind wohl schon in den Brunnen gefallen ist: Nachdem man festgestellt hatte, dass das "Medical-Training" vor Ort offenbar auch militärische Elemente enthielt, verwies man die Übungsgruppe des Geländes. Der Vorsitzende des BRH, Jürgen Schart, informierte im Nachgang zudem das baden-württembergische Innenministerium über den Vorfall. Die Konsequenz für Schart und das TCRH ist ganz klar: "Wir sind sensibler geworden, was die Anfragen angeht", erklärt der Verbandschef gegenüber der RNZ.

"Sämtliche diesbezügliche indirekten oder direkten weiteren Nutzungsanfragen beziehungsweise -absichten werden abgelehnt", sagt Schart mit Blick auf "Uniter". Grundsätzlich wolle man keine privaten Unternehmen (mehr) vor Ort haben, es sei denn, es handele sich um Schulungen aus dem BOS-Bereich (Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben).

"Türsteher oder Paintballspieler kommen nicht auf die Anlage", so Schart. Dass unter dem Deckmantel einer "Medical Response Unit" aber eine Übungstruppe, der es nicht nur um den medizinisch-rettenden Aspekt ging, schon vor Ort war, weiß auch der BRH-Vorsitzende. Wiederholen soll sich das nicht, versichert Jürgen Schart, der gleichwohl klarstellt, dass nicht jeder einzelne Teilnehmer eines gebuchten Trainings "vorab durchleuchtet" werden könne.

Für die weitere Entwicklung der Einrichtung auf dem ehemaligen Kasernenareal dürfte es dennoch ein elementarer Bestandteil der künftigen Arbeit sein, ganz genau hinzuschauen. Und sensibel zu prüfen, wer vor Ort tatsächlich was und mit welcher Absicht üben will.