Heidelberg/Mannheim. (cab) In Zeiten der Corona-Krise bekommt Urlaub daheim eine ganz neue Bedeutung. Die beiden Städte Mannheim und Heidelberg reagieren darauf im Schulterschluss. Unter dem Slogan "Zwei Städte, ein Erlebnis!" präsentieren sie sich als gemeinsames Reiseziel und bieten ab sofort Touren-Pakete zu verschiedenen Themenschwerpunkten an.

Zu Jahresbeginn hatten sich Mannheim und Heidelberg mit einem gemeinsamen Stand auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart präsentiert. Sie verstehen sich nicht nur als gemeinsames Ziel für Entdeckungen, sondern haben auch touristische Angebote entwickelt, die sich gegenseitig ergänzen.

"Deutschland ist ein Land der Städte. Was liegt näher, als gerade in diesem Jahr diese beiden Städte in der Metropolregion Rhein-Neckar neu zu entdecken? Dabei sprechen wir vor allem Familien an", sagt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH: "Zusammen haben wir ein noch größeres Potenzial, Gäste anzuziehen." Das sieht auch ihr Heidelberger Kollege, Mathias Schiemer, so. Der Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH ergänzt: "Dieses Jahr möchten alle wieder das Reisen und die Städte genießen, und gleichzeitig gilt es gerade jetzt, besondere Anforderungen zu erfüllen." Weitläufig verteilte Sehenswürdigkeiten in den Stadtgebieten und im Umland würden den Besuchern Raum zur individuellen Entfaltung bieten.

Herzstück ist das Paket "Moderne trifft Romantik", das geführte Touren durch Mannheim und Heidelberg bietet. "Stadt.Wand.Kunst" zeigt den Besuchern die Mannheimer "Open Urban Art Gallery". Haushoch breiten sich die imposanten Gemälde von Street Art-Künstlern aus, welche die Wände ganzer Wohnblöcke zieren.

"Moderne trifft Romantik"

Klassischer geht es in Heidelberg weiter. Das Schloss inspirierte schon die Künstler der Romantik und beflügelt bis heute die Fantasie der Besucher. Eine exklusive Führung, die mit einer Fahrt in der Bergbahn beginnt, entlockt dem alten Gemäuer so manches Geheimnis und ist spannend für Jung und Alt. Darüber hinaus gibt es in beiden Städten Touren-Pakete zu fünf Themenschwerpunkten, die ähnlich und doch jeweils einzigartig sind. Dabei ist es wegen der räumlichen Nähe kein Problem, zwei und mehr Angebote an einem Tag zu nutzen.

Auf dem Programm der "NahTour" steht in Mannheim der Besuch des Her- zogenriedparks. Die Natur und die Multihalle, die größte Holzgitterschalenkonstruktion der Welt von Frei Otto, sind hier zu sehen. Zum Picknick geht es ans Rheinufer. Neben dem Programm gibt es ergänzende Tipps, wie und wo sich die Natur Mannheims entdecken lässt. In Heidelberg wandern die Gäste auf der "NahTour" über den Philosophenweg zur Benediktinerabtei Stift Neuburg. Hier können sich die Teilnehmer stärken und die Klosterkirche besichtigen. Alternativ dazu gibt es eine geführte Radtour. Oder man erkundet Heidelberg mit dem Segway.

Zusätzlich zur "NahTour" stehen vier weitere Pakete zur Auswahl. Neben der "ArchitekTour" sind das die "FamilyTour", die "GastroTour" und die "KulTour".

Info: "Zwei Städte, ein Erlebnis": Über die Webseite www.mannheim-heidelberg.de sind die Angebote jeder Stadt buchbar. Zudem gibt es hier auch weiterführende Informationen.