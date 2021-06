Von Carsten Blaue

Mannheim. Eine vergleichbare Krise wie die Corona-Pandemie und ihre Folgen gab es für die Tourismusbranche noch nie. Erfahrungen zuvor bewältigter Herausforderungen halfen nicht. Die Zahlen brachen ein, finanzielle Engpässe bringen viele Betriebe an den Rand der Existenz oder hemmen Investitionen. Zahlreiche Hoteliers, Gastronomen und Freizeiteinrichtungen verloren Mitarbeitende an andere Branchen. Diese Entwicklungen bildet jetzt auch eine Studie ab, welche die Tourismusberatung "dwif" im Auftrag des Verbands Region Rhein-Neckar (VRRN) erstellt hat. Dieser will in der Krise aber auch Chancen sehen.

Wobei der Blick auf die Zahlen zunächst nicht besonders zuversichtlich stimmt. Nach Berechnungen von "dwif" betrug der Umsatzausfall der touristischen Ziele in der Metropolregion Rhein-Neckar alleine im Zeitraum von März bis Dezember 2020 rund 1,64 Milliarden Euro. Dabei brach der Tagestourismus um rund 790 Millionen Euro ein, der Übernachtungstourismus um 850 Millionen Euro. Im Zeitraum von März 2020 bis Februar 2021 ging die Zahl der Übernachtungen im Rhein-Neckar-Raum laut amtlicher Statistiken um über die Hälfte zurück.

Bundesweit brach die Zahl der Tagesreisen im Jahr 2020 um 19 Prozent ein, das Besucherminus in den Freizeiteinrichtungen lag bei 41 Prozent im Vergleich zu 2019. Natürlich waren Indoor-Angebote wie Bäder, Thermen, Museen und Ausstellungen deutlich stärker betroffen als etwa Zoos oder Parks, die noch vergleichsweise glimpflich davonkamen. Die Studie hält aber fest, dass das vergangene Jahr in der Tourismusbranche keine "Krisengewinner" hervorbrachte – wobei der Städtetourismus deutlich stärker zu leiden hatte als klassische Ferienregionen.

Für die Betriebe hatten die zwei Lockdowns und Einschränkungen beim Öffnen schwere Folgen. Im Februar gab bundesweit jeder siebte Gastronomiebetrieb an, akut von Insolvenz bedroht zu sein. In den Ländern Hessen, Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, die an der Metropolregion Rhein-Neckar beteiligt sind, waren es im Gastgewerbe rund sieben Prozent, die das finanzielle Aus befürchteten. Neben Liquiditätsengpässen sorgte sie der Schwund von Personal. Bundesweit haben über 60 Prozent aller Gaststätten, Kneipen und Restaurants Mitarbeitende nicht halten können, die jetzt woanders ihr Geld verdienen.

Die Studie ergab zudem, dass 34 Prozent der befragten Betriebe in den nächsten Jahren nicht mehr ausbilden wollen oder können. In den für die Region relevanten Bundesländern machten immerhin noch 14 Prozent diese unerfreuliche Angabe. Der VRRN warnt vor den drastischen Folgen dieser Entwicklung für die gesamte Branche. Weil Geld fehlt, können viele Betriebe zudem nicht investieren – zum Beispiel in Renovierungen. Auch hier, hieß es vonseiten des Verbands, würden die Auswirkungen noch über Jahre hinweg spürbar bleiben. Und ein Patentrezept heraus aus der Krise gibt es nicht. Dass jeder Betrieb seinen eigenen Weg finden müsse, klingt banal, ist aber richtig.

Die Tourismusorganisationen in den Kommunen der Metropolregion können dabei vor Ort flankierend helfen und Unterstützer sein. Auch sie wurden durch die Corona-Pandemie aber vor neue Aufgaben gestellt. Gerade die Digitalisierung hat enorm an Bedeutung gewonnen. Diesbezüglich war über 80 Prozent der befragten Touristiker besonders wichtig, Informationen zu den Corona-Bedingungen und Hygienevorschriften zuverlässig nach außen zu kommunizieren. Dabei ging es etwa darum, geöffnete Betriebe aufzuführen sowie Zugangsbeschränkungen oder Verhaltenshinweise.

Rund 74 Prozent aller Akteure im Stadt- und Tourismusmarketing passten ihre Werbung der Lage an oder setzten diese zeitweise ganz aus. Andere hinterfragten ihre bisherigen Arbeitsweisen, Strategien und Routinen. So kam es, dass manche zum Beispiel ihre Teilnahmen an Messen deutlich reduzierten oder ganz einstellten und dafür lieber ihre digitalen Angebote ausbauten. Viele Tourismusorganisationen der Metropolregion haben zudem versucht, in der Krise neue Angebote zu entwickeln.

Etwa die Hälfte deutete jedoch an, wie schwer das sei. Denn es fehlt eben nicht nur an Geld, sondern auch an Zeit und Personal. So hat in der Krise immerhin für 60 Prozent der befragten Touristik-Organisationen auch die Strukturentwicklung der eigenen Arbeit an Bedeutung gewonnen. Für 55 Prozent gilt das auch in Bezug auf neue Ideen, Stichwort: Innovationsmanagement.

Neun von zehn Studienteilnehmern hoben auch hervor, dass ihre Netzwerke und Kooperationspartner bei der bisherigen Krisenbewältigung hilfreich gewesen seien. Aktueller Informationsaustausch, gegenseitige Unterstützung und Hilfe sowie die Abstimmung untereinander sorgten dafür, sich in der schwierigen Situation nicht alleine zu fühlen und Mut zu fassen für einen umfassenden Wandel. Zu diesem zählt auch, sich auf künftige Krisen vorzubereiten. Hier fordert die Studie, dass auch die politischen Rahmenbedingungen passen müssten: Zur Krisenbewältigung gehörten jetzt und in Zukunft Klarheit und Verlässlichkeit der politischen Akteure. Und ihr schnelles Handeln. Der Tourismus brauche als freiwillige Aufgabe der Städte und Gemeinden demnach eine stabile Finanzierung. Zudem müssten Fördermöglichkeiten für die Branche flexibel und schnell angepasst werden.