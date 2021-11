Von Marco Partner

Ludwigshafen. Die schwarze Wollmütze ist sein Markenzeichen, die sonore Erzählerstimme sein Alleinstellungsmerkmal. Der Comedian mit Charisma strahlt nicht nur Ruhe aus, vielmehr wirkt der Ruhrpottler wie die Ruhe selbst. Tiefenentspannt sitzt Torsten Sträter gewohnt ganz in Schwarz gekleidet da. Kalauert sich mit seinem trockenen Humor in aller Gelassenheit von einer Pointe zur nächsten. Ohne Hektik, ohne künstlichen Spannungsbogen, ja fast ohne Programm, dafür mit viel Interaktion. Einen roten Faden benötigt der gelernte Herrenschneider in der Ludwigshafener Friedrich-Ebert-Halle nicht, um sein Publikum zu begeistern.

"Über Ludwigshafen reden wir lieber nicht", sagt der gebürtige Dortmunder, dessen Heimatstadt ebenfalls nicht zu den städtischen Diven Deutschlands zählt. Rauer Ruhrpott, weicher Kern: Die Chemie zwischen den Zuschauern und dem bodenständigen Comedy-Star stimmt sofort. Gerade erst habe er erfahren, wer wohl Ampel-Außenministerin wird. "Ich mag die Baerbock. Sie will den Kobold-Abbau reduzieren, und ich finde, die kleinen Wesen werden wirklich immer seltener, seitdem sie aus Laschets Wald vertrieben wurden. So ein Goldtopf am Ende des Regenbogens täte uns doch allen gut", spielt er auf die Kobalt-Verwechslung der Grünen-Politikerin an, für welche sie viel Häme einstecken musste.

Den "Elefant im Raum", erkennbar an den knapp 2000 Maskenträgern im Saal, will er zunächst unerwähnt lassen. "Ist das erlaubt?", wundert sich der 55-Jährige über die ungewohnt gewordene Zuschauerwucht. Genießt es dann aber sichtlich und spricht doch viel über Corona. "Da wird in China eine Fledermaus gegessen, und ich dachte erst: Wayne interessiert’s", macht er einen kleinen Batman-Witz am Rande.

Eigentlich will der Spätstarter (im TV ist Sträter erst seit 2013 populär) etwas von seinem 2019, also vor der Pandemie geschriebenen Programm über seinen Vater erzählen. "Aber ich lasse mich einfach zu leicht ablenken", sagt er, spricht über das Mysterium der Autobahn-Bockwurst oder tadelt eine Zuspätkommerin: "2021 war das Jahr und nicht die Uhrzeit!". Kein Toilettengang bleibt unkommentiert, ein wirklich merkwürdiger Huster ("Haben Sie da gerade ihre Nebenhöhlen komplett durchgespült?") wird aufgegriffen. Bei so viel Ablenkung wird die Vater-Sohn-Geschichte irgendwann völlig witzfrei aufs Wesentliche reduziert. Daraus, dass er als Kind Schläge kassierte, macht der rau-charmante Entertainer, der sich selbst als "mittel-authentisch" bezeichnet, kein Geheimnis. Ebenso wenig aus den Depressionen, an denen er litt. Heute ist er Schirmherr der Deutschen Depressions-Liga.

Auf kleine Lesungen, für die der Dortmunder bekannt ist, verzichtet er. 18 Monate Pandemie ("Das sind zwei ganze Schwangerschaften") bedeuteten viel Nachholbedarf auf der Bühne. "Wie lange geht es noch?", fragt ein älterer Herr, als das Gefühl der kurzweiligen Überlänge in der Luft liegt. "Das kann man nicht so genau sagen. Laut Luca-App sitze ich schon seit sieben Stunden in einem Mannheimer Eiscafé", ist Sträter gewohnt schlagfertig.

Und er hat einen Tipp an alle FFP2-Maskenhersteller. "Ich weiß nicht, ob Chinesen ihre Ohren weiter vorne haben, aber warum muss das so eng sein? Ich sehe damit aus wie ein Wiener Kutschenpferd. Nach zwei Jahren Pandemie könnte man vielleicht mal etwas daran ändern", rät er. Reinhold Messner dagegen, mit dem er zuletzt in einer Talk-Runde saß, trage schon FFP12 – und zwar am Bart. "Er hat so eine vitale Behaarung, kein Wunder, dass er ohne Sauerstoffflasche den Mount Everest besteigt, die Luft klebt noch zwölf Tage lang an seiner wuschigen Pracht", witzelt er.

Sträter dagegen trägt Beanie. Und setzt die Mütze zur Feier des Abends einfach ab. Mit Glatze sieht man den preisgekrönten Kabarettisten eigentlich nie. Er genießt den nahen Austausch mit dem Publikum in vollen Zügen und will scheinbar gar nicht aufhören. "Ich weiß, ihr seid langsam müde, aber ihr wisst gar nicht, wie gut mir das tut", sagt Sträter, als die Uhrzeiger sich schon auf die späte Elf zubewegen.