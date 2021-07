Brühl. (RNZ) "Es ist so wichtig, jetzt die Impfkampagne voranzutreiben", sagt Brühls Bürgermeister Ralf Göck. Deshalb sollen weiterer 160 Menschen über 50 Jahre am 30. Juli und dann Mitte August den vollen Impfschutz in der Gemeinde erhalten. Die Verantwortlichen um Marion Thüning und Isabelle Benkart vom Sozialamt haben alles vorbereitet und rufen wegen der Uhrzeit für die Zweitimpfung jeden einzelnen Impfling an. Wer noch nicht gegen das Corona-Virus immunisiert und in Rohrhof mit dem Impfstoff Moderna erstgeimpft werden möchte, kann sich ebenfalls beim Sozialamt unter den Telefonnummern 0 62 02 / 20 03 67 und -68 melden. Die Zweitimpfung würde in einem Impfzentrum oder beim Hausarzt erfolgen.

Göck hatte auf weitere, durch den Landkreis organisierte Impftage in Brühl gehofft. Inzwischen verfügt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises über ausreichend Impfstoff und hat eine neue Art der Vor-Ort-Impfung eingeführt, um eine vierte Welle möglichst niedrig zu halten. In einer "To-Go-Impfaktion" wird am Dienstag, 3. August, ein mobiles Impfteam seine Zelte morgens vor dem Freibad, Schrankenbuckel 11, aufschlagen und zwischen 11 und 15.30 Uhr impfen.

Gegen das Coronavirus immunisieren können sich dort alle Interessierten, unabhängig vom Wohnort und ohne Terminvergabe. Voraussetzungen gibt es fast keine, man muss nur seinen Personalausweis oder Reisepass dabeihaben. Das mobile Impfteam bringt zwei Vakzine mit: Verimpft wird zum einen Johnson & Johnson, bei dem nur eine Impfung nötig ist, und bei dem der Patient bereits zwei Wochen später, also am 17. August, als geimpft gilt und somit zum Beispiel eine Urlaubsreise antreten könnte. Dafür müssen die Interessierten das 18. Lebensjahr vollendet haben.

Das Impfteam hat zudem den Impfstoff von Biontech dabei, bei dem eine Zweitimpfung entweder in Brühl oder in einem Impfzentrum nötig wird. Mit diesem Impfstoff können sich alle impfen lassen, die das noch tun möchten, um eine vierte Welle zu verhindern. Auch Schülerinnen und Schüler über zwölf Jahre können damit geimpft werden, allerdings müssen Erziehungsberechtigte bei dem obligatorischen Arztgespräch und der Impfung anwesend sein. Alle, die sich impfen lassen, haben an diesem Tag im Freibad freien Eintritt.