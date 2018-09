Dieses Pferd soll der Landwirt so schwer verletzt haben, dass es eingeschläfert werden musste. Foto: Tierrettung Rhein-Neckar

Von Wolf H. Goldschmitt

Viernheim. Die sichergestellten Pferde eines Viernheimer Landwirts müssen wieder auf den heruntergekommenen Hof zurück. Das bringt nicht nur Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar in Rage. "Die Tiere zeigten ein deutliches Angstverhalten gegenüber dem Landwirt. Die Stute ist gestresst und einfach fertig", sagt Sehr, der beim Noteinsatz der Polizei vor drei Wochen dabei war. Auch Tierschützer wie die Schwetzingerin Tanja Schielke können nicht verstehen, warum die Behörden die verstörten Tiere jetzt wieder "in ihren viel zu kleinen Horrorstall" zurückgeschickt hätten. Mit einer Petition und einer Protestaktion soll die Bevölkerung für das Tierleid von Viernheim sensibilisiert werden.

Das Veterinäramt des Kreises Bergstraße hingegen sieht keinen Grund mehr, die Pferde vor ihrem Halter zu schützen. "Nach den derzeitigen Ermittlungsergebnissen haben die Behörden keine Anhaltspunkte, dass das Tierwohl der zurückgebrachten Pferde in ihrer angestammten Tierhaltung gefährdet war. Nach eingehender Überprüfung befinden sich die Pferde in einem vertretbaren Pflege- und Ernährungszustand. Auch entspricht die Haltungseinrichtung den gesetzlichen Vorgaben", heißt es in der gestrigen Pressemitteilung.

Der 77-jährige Landwirt hatte ein Pferd mit einer Mistgabel so schwer verletzt, dass es von einer Tierärztin erlöst werden musste. Zwei weitere Pferde wurden in desolatem Zustand auf dem heruntergekommenen Hof gehalten, sodass die Polizei von Nachbarn gerufen werden musste. Die Berufstierrettung Rhein-Neckar hatte den Einsatz nach eigenen Angaben begleitet. "Zwei Pferde wurden dauerhaft in dunklen Boxen gehalten und hatten unter anderem keinerlei Zugang zu Wasser", teilt der Verein mit.

Der Viernheimer Landwirt ist im Landratsamt des Kreises Bergstraße in Heppenheim kein Unbekannter. Schon mehrfach hatte es Tierschutzanzeigen gegen den 77-Jährigen gegeben. Diesen sei zwar unverzüglich nachgegangen worden, doch das Veterinäramt habe keine Verfehlungen feststellen können, sagt Pressesprecher Johannes Bunsch auf Anfrage. Doch Michael Sehr sieht das anders: Die aktuell furchtbaren Zustände der Tiere und das Einschläfern des Pferdes seien letztlich das traurige Resultat behördlicher Ignoranz über Jahre hin, sagte er der RNZ. Auch für das Tierleid, das auf diesem Hof noch geschehen könne, sei das Veterinäramt mit seiner Rückführung verantwortlich.

Selbst die ansonsten zurückhaltende Polizei schien von dem Anblick der Pferde geschockt und schrieb im Einsatzbericht: "Vor Ort wurde festgestellt, dass sich das verletzte Pferd in einem verwahrlosten Zustand befand und nicht mehr aufstehen konnte." Trotz der Fakten sei der Halter der Tiere "uneinsichtig" gewesen. Obwohl die Pferde auf Anordnung des Veterinäramtes wieder zurückgebracht werden mussten, erwartet den Bauern ein staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen der Umstände, die zum Tod des Pferdes geführt hatten.

Grundsätzlich greife bei der grundlosen Tötung oder schweren Verletzung eines Wirbeltieres das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), erläutert auf RNZ-Anfrage Edmund Haferbeck, der die Rechtsabteilung der Tierrechtsorganisation Peta leitet. Das BGB definiere Tierverletzungen nicht per se als Sachbeschädigung. Es sehe auch vor, dass Tiere "durch besondere Gesetze" geschützt sind - in diesem Falle durch das Tierschutzgesetz. Und das besage: Wer ein Wirbeltier ohne vernünftigen Grund tötet oder ihm aus Rohheit erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt, könne mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft werden.