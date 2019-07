Leimbachstraße (r.) und Damm halten in St. Ilgen den Leimbach in seinem Bett. Foto: Fink

Rhein-Neckar. (RNZ) Aus zwei mach eins: Im Rahmen des Hochwasserschutzes am Leimbach/Hardtbach plant das Regierungspräsidium Karlsruhe die Zusammenlegung des Leimbachs und des Landgrabens zwischen Sandhausen und Oftersheim. Ziel des Projektes ist es laut einer Mitteilung der Behörde, in diesem Abschnitt des Leimbachs die Gewässerökologie zu verbessern. Erreicht werden soll dies beispielsweise durch eine ökologische Aufwertung der Gewässerstruktur mit geschwungener Linienführung sowie der Anlage einer naturnahen Ufervegetation. Das neue Gewässer soll außerdem so gestaltet werden, dass Fische und andere Kleinstlebewesen das Wasser barrierefrei passieren können.

Es ist laut Mitteilung vorgesehen, die Entwurfs- beziehungsweise Genehmigungsplanung in diesem Jahr weitgehend abzuschließen. Der Landesbetrieb Gewässer beabsichtigt im ersten Quartal 2020 den Antrag auf Planfeststellung bei der zuständigen Planfeststellungsbehörde, dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis, zu stellen.

Das Projekt "Zusammenlegung Leimbach-Landgraben" zwischen Oftersheim und Sandhausen ist ein Teilprojekt der Hochwasserschutzkonzeption Leimbach / Hardtbach. Ziel der Konzeption ist es, den Hochwasserschutz am Leimbach zwischen den Ortslagen Wiesloch und Oftersheim erheblich zu verbessern und gleichbedeutend die Gewässerökologie am Leimbach im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie deutlich aufzuwerten.

Mit fünf Teil-Maßnahmen werden je nach räumlicher Lage und Situation auch weitere Ziele ermöglicht, zum Beispiel die verbesserte Erlebbarkeit des Gewässers für Bürger sowie die Erleichterung der Gewässerpflege und der Mahd der Dämme durch den Landesbetrieb Gewässer.