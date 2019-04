Ladenburg/Rhein-Neckar. (sha/zg) Als Experte des Technischen Hilfswerks (THW) ist man weltweit gefragt. Glücklicherweise nicht nur, wenn eine Katastrophe passiert ist, sondern auch, um Einsatzkräfte in anderen Ländern auf alle Eventualitäten vorzubereiten - beispielsweise auf Maßnahmen bei Hochwasser und Überschwemmungen. Aus diesem Grund reiste jetzt Marc Berger vom THW-Ortsverband Ladenburg nach Tunesien.

Das Land in Nordafrika ist aufgrund seiner geografischen Lage häufig von Hochwassern betroffen - zuletzt im Herbst 2018. Um dagegen besser gewappnet zu sein, hatte THW-Präsident Albrecht Broemme den neu gegründeten und vom THW ausgebildeten Einheiten des tunesischen Katastrophenschutzes Ende Januar zehn mobile Pumpen mit einer Kapazität von je 5000 Litern pro Minute übergeben, heißt es in einer Mitteilung des THW Ladenburg. Für das nächste Unwetter seien die Kameraden des in Tunesien für den Katastrophen- und Zivilschutz zuständigen Office National de la Protection Civile (ONPC) nun gut gerüstet, schreibt Stefan Gall, stellvertretender Ortsbeauftragter und zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

40 Einsatzkräfte der ehrenamtlichen und hauptamtlichen tunesischen Einheiten hätten seit Anfang Dezember Einführungstrainings an den Geräten absolviert. Den letzten Schliff bekamen sie nun vor Ort von sechs THW-Experten.

Ziel war unter anderem, die afrikanischen Katastrophenschutzkräfte mit der sachgerechten Nutzung sowie Wartung und Pflege der Maschinen vertraut zu machen. Auch Marc Berger, beim THW Ladenburg Gruppenführer der Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen, gab sein Fachwissen an die Tunesier sehr gern weiter.

Das Technische Hilfswerk übergab den tunesischen Einheiten zehn mobile Pumpen, an denen die Einsatzkräfte unterrichtet wurden. Foto: zg

Diese wurden in der Theorie in den Themen Arbeiten am Wasser, Hygiene sowie der Erkundung von Einsatzstellen unterrichtet. Aber auch die praktische Ausbildung kam nicht zu kurz. So wurde die Funktionsweise der sogenannten Börgerpumpe vorgestellt. Dabei handelt es sich eine mobile Großpumpe, die zur Förderung von Abwasser und Schmutzwasser in großen Mengen, beispielsweise nach schweren Regenfällen, genutzt wird.

Nach der Einweisung an der Pumpe wurde das Beladungskonzept für die Lkw besprochen sowie das Fahren im Gelände als auch auf der Straße geübt. Auch eine "Nassübung" stand auf dem Programm. Dabei wurde - ähnlich wie dem Moorbrand in Meppen - eine festgesetzte Fördermenge kontinuierlich bei unterschiedlichen Fördermengen gepumpt. Beim zweiten Szenario, einem Waldbrand, galt es mittels der Pumpen über weite Strecken eine festgelegte Menge an Wasser zu fördern.

Die Übergabe von zehn Pumpen, vier Lkw und weiterem Material an die tunesischen Einsatzkräfte durch das THW wurden durch das Projekt "Ertüchtigung von Partnerstaaten im Bereich Sicherheit, Verteidigung und Stabilisierung" des Auswärtigen Amtes ermöglicht. Das THW engagiert sich bereits seit 2012 in Tunesien und unterstützt die regionalen Kräfte beim Auf- und Ausbau ehrenamtlicher Strukturen im Katastrophenschutz.