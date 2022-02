Königin Elizabeth II. hält eine Rede vom Thron im House of Lords im Londoner Palace of Westminster. Foto: Chris Jackson/PA Wire/dpa

Von Carsten Blaue

Heidelberg/Rhein-Neckar. Für die gebürtige Britin Nichola Hayton MBE gab es bislang kein anderes Staatsoberhaupt als die Queen: "Sie war einfach immer da." Im RNZ-Interview spricht die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar darüber, was Elizabeth II. für sie bedeutet, schildert ihre Begegnung mit der Königin und denkt nach über ihre lange Regierungszeit.

Frau Hayton, Sie sind "Member of the Most Excellent Order of the British Empire". Die Queen hat Ihnen am 25. Oktober 2019 auf Schloss Windsor den Orden persönlich überreicht. Wie rede ich Sie eigentlich richtig an?

Ich habe keinen Extra-Titel, aber die drei Buchstaben MBE werden jetzt immer hinter meinem Namen stehen.

Wie kam’s, dass Sie den Orden aus den Händen der Queen erhalten haben?

Nichola Hayton MBE wurde von der Queen persönlich geehrt – in Anerkennung ihrer Verdienste um die deutsch-britische Freundschaft. Seit über 30 Jahren lebt sie in Heidelberg. Foto: privat

Ich hatte Glück! Der Orden wird normalerweise im Buckingham Palace verliehen – aber manchmal auch auf Windsor Castle. Ich wollte nach Windsor. Erstens weil die Chance hier größer war, den Orden von der Queen selbst zu erhalten, da sie dort zu Hause ist. Zweitens kannte ich Buckingham Palace bereits, war aber nie in Windsor Castle, dem allerältesten Schloss in Großbritannien. So wollte ich es einmal von innen sehen.

Wie wirkte Elizabeth II. damals auf Sie?

Voller Energie! Voller Ausstrahlung und sehr lebendig! Damals war sie 93 Jahre alt. Ich hoffe, ich bin genauso fit, wenn ich 93 Jahre alt bin!

Wie haben Sie erfahren, dass Sie den Orden erhalten würden, und was haben Sie empfunden?

Der Konsul rief mich an. Er war auf den Bahamas im Urlaub, und die Leitung knirschte häufig. Aber ich habe verstanden, dass die Queen mir einen Orden verleihen wolle. Er fragte mich, ob ich ihn annehmen würde. Ich war einfach nur sprachlos – hatte ich wirklich richtig gehört?! Bedingung war, dass ich es niemandem erzähle, bis die Verleihung etwa ein halbes Jahr später veröffentlicht würde – das war nicht so einfach!

Und als es dann offiziell war, wurde gefeiert?

Ja, ich habe ein Fest organisiert, Freunde eingeladen und es ihnen dann angekündigt. Sie haben es erst gar nicht geglaubt. Es ist in Deutschland schwer, so etwas nachzuvollziehen. Aber in Großbritannien haben wir eine ganze Palette von Orden. Wenn man damit aufwächst, weiß man, was es bedeutet. Selbst Kritiker der Monarchie wissen, dass es eine Ehre ist. Wir haben jedenfalls alle gefeiert – ich ging kurz in die Küche, um Sekt zu holen, und als ich wieder rauskam, haben alle einen Knicks gemacht! Man kann mit solch einer Auszeichnung also auch Spaß haben…

Sie haben im Juli 2017 den Besuch von Prinz William und seiner Frau Kate in Heidelberg mitorganisiert ...

Oh ja, das war sehr aufregend. Ich konnte die Nacht zuvor nicht richtig schlafen! Die beiden haben enormes Charisma und Präsenz, aber man konnte sich mit ihnen auch ganz natürlich unterhalten. Dieser Tag war ein einmaliges Erlebnis – und auch eine große Ehre für Heidelberg.

Was empfinden Sie als Britin und Monarchistin für die Queen?

Ich bin froh, dass ich in einer konstitutionellen Monarchie aufgewachsen bin. Es ist ein starkes System. Und die Queen, sie war in meinem Leben immer präsent, immer da. Sie ist sozusagen die "Mutter der Nation". Als Staatsoberhaupt ist sie ein Vorbild, zuverlässig, aufrichtig, pflichtbewusst, unbestechlich, und man kann ihr vertrauen. Vor allem ist wichtig, dass sie eine Konstante ist. Nicht wie ein Präsident, der alle paar Jahre wechselt. In unserer unsicheren Welt ist diese Kontinuität und Beständigkeit ein Trost. Auch in der Pandemie schauen alle auf sie. Sie ist, glaube ich, ideal für ihre Rolle geeignet.

Wie meinen Sie das?

Nun, nicht jeder ist dafür geeignet, ein guter König oder eine gute Königin zu sein, auch wenn man dazu erzogen ist. Die Queen ist sehr pflichtbewusst, aber auch von ihren Pflichten erfüllt. Sie ist voll beschäftigt mit Terminen und Aufgaben, ohne dass es für sie Arbeit wäre in unserem Sinne. Ich glaube, sie genießt ihre Rolle wirklich. Sie ist auch gern unter den Menschen und, ob Monarchist oder nicht: Bestimmt 75 oder 80 Prozent aller Briten lieben ihre Königin. Sie ist insgesamt eine sehr beeindruckende Person.

Ist das auch die Antwort, warum sie mit fast 96 Jahren noch so rüstig ist?

Sicher ist es ein Teil davon. Sie lebt zudem sehr gesund, ist viel in der Natur und liebt ihre Hunde und Pferde. Besonders gern reitet sie aus.

Woher nimmt Elizabeth II. wohl die Kraft und mentale Stärke, allen Rückschlägen und Krisen zu trotzen? Zum Beispiel musste sie ihrem Sohn Andrew im Vorfeld seines Missbrauchsprozesses erst jüngst dessen Ehrentitel entziehen.

Man darf das nicht verharmlosen, aber ich glaube, die Queen hat in ihrem Leben viel größere Krisen erlebt und überwunden. Die Abdankung Eduards VIII. war ein Trauma für die Monarchie, das auch sie früh geprägt hat. Als Königin des Commonwealth hat sie auch schwierige Situationen miterlebt. Und vieles mehr. Ich glaube, sie hat einfach eine sehr stabile Persönlichkeit. Und sie hat die Weisheit, dass ein Leben eben seine Herausforderungen hat. Vor allem findet sie Halt im Glauben.

Wie werden Sie das Thronjubiläum feiern?

Der Vater der Königin, George VI., starb ja am 6. Februar 1952, und damit ist sie offiziell Königin geworden. Sie machte damals in Kenia Vertretung für ihren Vater. Es war ein sehr trauriger Tag für sie, als sie die Nachrichten bekam, da die beiden sich sehr nahestanden. Jedes Jahr verbringt sie diesen Tag zurückgezogen in Sandringham, seinem Lieblingsort, und dies wird sie auch dieses Jahr tun. Also ist der 6. Februar mehr ein Gedenktag, und feiern tut man offiziell Anfang Juni – wenn sie ihren Geburtstag feiert. Aber ich werde am Sonntag mit Freunden essen gehen und auf sie anstoßen.

Gibt es dann auch eine Veranstaltung der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar?

Ich hoffe wirklich sehr, dass es die Corona-Situation zulässt. Wir würden gerne an einem schönen Ort feiern, vielleicht in Heidelberg im "Palais Prinz Carl", und auch einen Festredner dazu einladen.