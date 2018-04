Oftersheim. (stek) So ganz sicher, wie groß das Interesse an einer möglichen Einführung einer Ganztagsschule an der Theodor-Heuss-Grund- und Werkrealschule (THS) in Oftersheim sein würde, war sich von Verwaltungsseite niemand. Und so war das Team um Bürgermeister Jens Geiß auch etwas nervös. Was sich im Nachhinein jedoch als völlig unnötig erwies. Strömten die Oftersheimer Eltern doch in Scharen in den Rose-Saal.

Ungefähr 150 Interessierte kamen zu dem Informationsabend mit THS-Rektorin Alexa Schäfer, Isabel Heider, der Sachgebietsleiterin für Kinder, Jugend und Familie, sowie Hauptamtsleiter Jens Volpp und bekundeten damit in den Augen des Bürgermeisters "zumindest ein gewisses Grundinteresse". Sichtlich erleichtert über diese hohe Resonanz bescheinigte er den Anwesenden in seiner Begrüßung, dass sie "Teil einer historischen Weichenstellung" seien.

Kurz erinnerte Geiß zur Einführung an die Historie des Projekts. Im Endeffekt habe man sich nicht ganz freiwillig auf diesen Weg begeben. Mit dem Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung war die Theodor-Heuss-Werkrealschule in Schieflage geraten. Die Anmeldungen gingen stark zurück und es kamen keine fünften Klassen mehr zustande. Die Schule stand in ihrer derzeitigen Form vor dem Aus. Und so stellte sich die Frage, wie es weitergehen soll. Vonseiten der Schule kam die Idee einer gebundenen Ganztagsgrundschule.

Was das genau bedeutet, erläuterte Isabel Heider. Seit drei Jahren sei die Ganztagsgrundschule fest im Schulgesetz verankert. Dabei hat die Landesregierung das Ziel, dass rund 70 Prozent aller Grundschulen als Ganztagsgrundschulen geführt werden sollen. Grundsätzlich gebe es mit der gebundenen und der offenen Ganztagsgrundschule zwei Formen. Bei der Ersten ist der ganztägige Schulbesuch verpflichtend und bei der Zweiten ist er wählbar.

In Oftersheim entschied sich die Schule für die gebundene Ganztagsgrundschule mit dem Zeitmodell sieben Zeitstunden an vier Tagen und kostenpflichtigem Mittagessen. Das heißt, an der THS würde der verpflichtende Unterricht ab dem Schuljahr 2019/2020 von montags bis donnerstags von 8 bis 15 Uhr laufen. Der kommunale Betreuungsrahmen wäre weiter von 7.30 bis 8 Uhr und 15 bis 17 Uhr gewährleistet. Wichtig war dem Bürgermeister, dass die Friedrich-Ebert-Grundschule in ihrer Halbtagsform erhalten bleibt.

Darüber hinaus würde dort, wenn die THS als Ganztagsgrundschule kommt, eine verlängerte Kernzeitbetreuung bis 14.30 Uhr angeboten werden. Damit hätte die Gemeinde zwei Grundschulen, die Eltern unterschiedliche Zeitmodelle anböten.

Nachdem die Formalien relativ klar waren, ging Rektorin Alexa Schäfer ausführlich auf das pädagogische Konzept einer Ganztagsgrundschule ein. Zunächst stellte sie klar, dass die Ganztagsschulkinder nicht mehr Unterricht hätten als die Halbtagsschulkinder.

Der Unterschied bestehe in der Rhythmisierung des Unterrichts und den Angeboten über die reine Unterrichtszeit hinaus. Möglich sei damit zum einen ein individuelleres Fördern und Fordern und zum anderen das Öffnen von anderen Erfahrungsräumen. Schäfer schwebt ein Haus der Bildung vor, und das im umfassenden Sinn. Demokratieschule mit Kinderparlament, Naturerkundung und Forscherlabor, Kooperationen mit Musikschule und Vereinen. Das waren für den Bürgermeister attraktive Perspektiven. Jetzt müssten sich Kinder und Eltern nur noch darauf einlassen.

In einem nächsten Schritt bekommen die Eltern von Kindern, die nächstes und übernächstes Jahr eingeschult werden, in den kommenden Tagen einen Umfragebrief, mit dem der Bedarf eruiert werden soll. Wenn der gegeben ist, können sich die Gemeinde als Schulträgerin und die Schule endgültig auf den Weg machen. Und dieser scheint in Anbetracht der Fragen im Anschluss, die sich vor allem um Anmeldemodalitäten drehten, durchaus gegeben.