Heidelberg/Mannheim. (pol/rl) Mehrere Anrufe falscher Polizeibeamter wurden den Behörden am Montag gemeldet. Schwerpunkt der Anrufe waren der Heidelberger Stadtteil Neuenheim sowie das Mannheimer Stadtgebiet.

Tipps der Polizei > Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. > Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das tun nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie die Nummer selber. Sie können sich aber auch an das örtliche Polizeirevier wenden. Erzählen Sie den Beamten von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeibehörde sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selber wählen können. > Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. > Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Geben Sie Betrügern keine Chance, legen Sie einfach den Hörer auf. Nur so werden Sie Betrüger los. Das ist keinesfalls unhöflich! > Auflegen sollten Sie, wenn: Sie nicht sicher sind, wer anruft.

Sie der Anrufer nach persönlichen Daten und Ihren finanziellen Verhältnissen fragt, ob Sie Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände im Haus haben.

Sie der Anrufer auffordert, Bargeld, Schmuck oder andere Wertgegenstände herauszugeben, bzw. Geld zu überweisen, insbesondere ins Ausland.

Sie der Anrufer unter Druck setzt.

Der Anrufer Sie dazu auffordert, zu Fremden Kontakt aufzunehmen, zu einem Boten, der Ihr Geld und Ihre Wertsachen mitnehmen soll. Glauben Sie Opfer eines Betrugs geworden zu sein? Wenden Sie sich sofort an die örtliche Polizeidienststelle und erstatten Sie Anzeige.

[-] Weniger anzeigen

In Neuenheim riefen der oder die Täter am Montagnachmittag zwischen 14 und 17 Uhr mehrere Bürger an. Stets behaupteten sie, dass eine Einbrecherbande gefasst worden sei, bei denen Listen gefunden wurden, auf denen sich auch der Name des Angerufenen befinde. Weiter kamen die Betrüger bei allen Angerufenen nicht: Keiner ließ sich auf die Gespräche ein, alle legten auf und riefen umgehend die Polizei an.

Im Laufe des Montags wurden zudem 16 überwiegend ältere Mannheimer Bürger angerufen. Auch hier war es die gleiche Masche wie in Neuenheim. Bei denen, die nicht gleich auflegten, versuchten die Betrüger mit gezielten Fragen an Informationen über die finanziellen Verhältnisse oder Wertgegenstände zu gelangen. Glücklicherweise kamen die Täter bei keinem der Angerufenen weit genug.

Die Ermittlungsgruppe "Cash Down" hat die Ermittlungen aufgenommen.