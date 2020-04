Südhessen. (pol/van) Das sonnige Wetter am Wochenende haben zahlreiche Biker genutzt, um ihre Maschinen auszufahren. Auch die Polizei hat wieder Kontrollen durchgeführt. Die Bilanz: durchweg positiv - mit einigen Ausnahmen.

Die Beamten der Verkehrspolizei und der Hessischen Bereitschaftspolizei waren von Freitag bis Sonntag im Odenwald und an der Bergstraße im Einsatz und nahmen rund 350 Fahrzeuge unter die Lupe, darunter auch einige Autos und Sprinter.

"Besonders positiv ist zu erwähnen, dass eine Mehrzahl der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer am gesamten Wochenende vorschriftsmäßig unterwegs waren und nur vereinzelt Mängel oder Verstöße festgestellt und geahndet wurden", berichtet die Polizei. Auch die Regeln des Infektionsschutzgesetzes wurden eingehalten. Selbst bei den beliebten Motorradtreffpunkten, wie am Marbachstausee, den dortigen Parkplätzen oder anderen beliebten Ausflugszielen stellten die Beamten keine Verstöße fest.

Bei Kontrollen auf der B47 am Freitag stoppten die Einsatzkräfte zwei Autos, bei denen unzulässige Pedalauflagen festgestellt wurden. Der Führerschein wurde einbehalten, eine Anzeige und Bußgeld folgen. Ebenfalls mit Bußgeldern müssen zwei Biker rechnen, die am Samstag auf der Bundesstraße 45 bei Oberzent angehalten wurden. Sie waren mehr als 31 km/h zu schnell unterwegs.

Insgesamt 64 Geschwindigkeitsverstöße stellten Polizisten bei Messungen am Sonntag innerhalb von 3,5 Stunden bei Böllstein fest, darunter 49 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Biker mit 141 km/h bei erlaubten 70 km/h. Er muss mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem dreimonatigen Fahrverbot rechnen.

Für einen Autofahrer war die Fahrt bei Gumpen frühzeitig zu Ende. Sein Fahrwerk war zu tief, ein Schalldämpfer fehlte, die Reifen-Fahrwerk-Kombination passte nicht und verschiedene Unterlagen konnte er nicht vorlegen. Das Auto wurde abgeschleppt und Anzeige erstattet.

Wegen fehlenden Papieren, kleineren Fahrzeugmängeln oder nicht eingetragenen Fahrzeugteilen stellten die Einsatzkräfte zudem bei 29 Bikern Mängelanzeigen aus. In sieben Fällen erhoben die Beamten Verwarnungsgelder, zudem wurden fünf Bußgeldanzeigen eingeleitet.

Bei Lärmüberprüfungen machten die Beamten am Freitag und Samstag erfreulicherweise keine Beanstandungen. Am Sonntag mussten zwei Kräder wegen Manipulationen an der Auspuffanlage vor Ort sichergestellt werden. Die Fahrt endete für die Fahrer, eine Anzeige folgt.

22 Biker kamen mit einem Verwarnungsgeld davon. Sie hatten für Motorradfahrer gesperrte Wochenendsperrungen auf verschiedenen Strecken im Odenwald und an der Bergstraße missachtet.