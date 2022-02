Berlin. (dpa) Die schweren Stürme in den vergangenen Tagen haben im Streckennetz der Bahn noch mehr Schäden hinterlassen als zunächst gedacht. Dies sei bei weiteren Erkundungsfahrten und Helikopter-Flügen festgestellt worden, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. "Seit Beginn der Unwetterserie am Mittwochabend waren zwischenzeitlich insgesamt über 6000 Kilometer des Streckennetzes nicht befahrbar", sagte ein Sprecher. Derzeit seien noch 874 Kilometer Bahnstrecken von Schäden betroffen, hieß es am Sonntagmittag.

Besonders im Norden und Nordosten Deutschlands müssten Reisende bis mindestens Montagnachmittag mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Die Bahn riet dazu, Reisen von und nach Hamburg möglichst zu verschieben. Zwischenzeitlich seien jedoch zwischen Hamburg und Hannover wieder Fernverkehrszüge unterwegs – mit Umleitung über Bremen und 60 Minuten längerer Fahrtzeit. Seit dem Mittag gebe es auch wieder Züge von Stuttgart beziehungsweise München über Köln – Dortmund nach Bremen und Hamburg.

Nach Angaben der Bahn sind rund 2000 Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. Dies könne aber angesichts der Menge nur Schritt für Schritt erfolgen. Fünf Reparatur-Spezial-Züge seien eingesetzt.

Extrem betroffen sei unter anderen die Strecke zwischen Hannover und Hamburg. Hier seien reihenweise Bäume umgemäht und kilometerlange Schäden an den Oberleitungen zu verzeichnen. Zudem müssten Oberleitungsmasten teilweise komplett neu gesetzt werden. Im Bereich Uelzen südöstlich von Hamburg muss die Oberleitungskonstruktion auf einer Länge von 600 Metern komplett neu aufgebaut werden.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 14.38 Uhr

Schäden in der Region und im Südwesten

Region/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das Sturmtief "Zeynep" hat in ganz Baden-Württemberg Feuerwehren und Polizei in Atem gehalten. Menschen kamen in der Nacht zum Samstag nach ersten Informationen zum Glück nicht zu Schaden.

Auch in der Region hatten die Wehren viel zu tun: So musste die Feuerwehr Bammental auf den Gleisen der Deutschen Bahn aktiv werden. Hier hatte der Sturm eine Oberleitung beschädigt.

Die Feuerwehren Sandhausen und Walldorf sicherten ein Wohngebäude, an dem der Sturm Fassadenteile gelöst hatte. Weitere Teile drohten herabzustürzen. Die Feuerwehrleute konnten dies aber verhindern.

Das Polizeipräsidium Mannheim meldete insgesamt 97 witterungsbedingte Einsätze bis in die späte Freitagnacht hinein. Überwiegen mussten umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste beseitigt werden, welche Straßen blockiert hatten.

Zudem waren eine Vielzahl Baustellenabsperrungen umgeweht worden. Die gemeldeten Gefahrenstellen wurden von der Polizei und den Feuerwehren abgearbeitet, die blockierten Straßen konnten danach wieder freigegeben werden.

Im Karlsruher Norden wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses vom Wind größtenteils weggerissen, wie die örtliche Branddirektion mitteilte.

Auch in der Landeshauptstadt hielt der Sturm die Wehr auf Trab: Die Stuttgarter Feuerwehr entfernte zahlreiche Bäume von Straßen und Schienen. Im Norden der Stadt stürzten ein 60 Quadratmeter großes Blechdach und zwei Kamine auf Autos. Die Stadt warnte die Bevölkerung davor, dass weitere Äste herabstürzen und für Schäden sorgen könnten.

In Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und wonach die Stromversorgung kurz unterbrochen war, wie die Polizei berichtete.

"Zeynep" sorgte auch für extreme Orkanböen: Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mitteilte, wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald eine Böe gemessen, die 137,5 Kilometer pro Stunde erreichte.

Glücklicherweise verursachte der Sturm lediglich Sachschäden. Größere Ereignisse oder Personenschäden wurden bisher nicht bekannt.