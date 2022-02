Region Heidelberg. (cm/luw) Achtung, Lebensgefahr! Nachdem die Region am Donnerstag noch glimpflich durch den Sturm gekommen war, wurde es am Freitagabend ernst. Heftige Böen hinterließen rund um Heidelberg ihre Spuren – zwar nicht flächendeckend, aber vereinzelt sehr stark. Ein Überblick:

> In Bammental drohte am Freitag gegen 22 Uhr eine Fichte in Höhe des Weilers Kriegsmühle auf die Bahnlinie zu stürzen. Die Feuerwehr entschied sich dazu, den 35 Meter hohen Baum zu fällen, wie Kommandant Timo Winkelbauer berichtet. Der Bahnverkehr wurde eingestellt und die nahe Bundesstraße B 45 wurde durch die Polizei kurzzeitig gesperrt. Durch die anhaltend starken Sturmböen fiel der Baum beim Fällen auf die Oberleitungen und beschädigte diese so stark, dass der Bahnverkehr bis zur Reparatur eingestellt werden musste. Dies hätte nur durch Feuerwehrleute im Wald verhindert werden können, deren Einsatz aber zu gefährlich gewesen wäre, so Winkelbauer. Wie lange die Zugstrecke letztlich gesperrt war, konnte die Deutsche Bahn auf RNZ-Anfrage nicht sagen. Am Sonntag fuhren Züge aber wieder regulär.

> In Heiligkreuzsteinach stürzten am Freitag ab 18.30 Uhr Bäume an der Grillhütte sowie auf der Kreisstraße K 4122 Richtung Lampenhain quer auf die Straßen. Die K 4122 musste bis Samstagvormittag gesperrt werden, weil weitere Bäume umzufallen drohten.

> In Lobbach stürzten am Samstagmittag drei große Bäume auf den Rad- und Fußweg zwischen Lobenfeld und Waldwimmersbach. Erde rutschte nach und blockierte den Verbindungsweg, der am Montag freigeräumt werden soll, so Bürgermeister Edgar Knecht.

> Zwischen Neckargemünd und Neckarsteinach musste die Fähre am Freitagabend ihren Betrieb einstellen. Am Samstag konnte es normal weitergehen.

> In Neckarsteinach stürzte am Freitag wohl gegen 20 Uhr eine mächtige und über 100 Jahre alte Eiche auf dem Friedhof um und beschädigte zwischen 20 und 30 Gräber teils stark. Ein Anwohner entdeckte den Schaden am Samstagmorgen, wie Bürgermeister Herold Pfeifer berichtet. Der Bauhof rückte an und machte zumindest den Hauptweg auf dem Friedhof frei, der stark betroffene Bereich wurde gesperrt. Pfeifer berichtet, dass der Baum mit rund 1,30 Meter dickem Stamm von einem beauftragten Baumkontrolleur erst "frisch geprüft" wurde. Nun werde geklärt, ob die Haftpflichtversicherung der Stadt oder jene des Landkreises Bergstraße für die Schäden aufkommen müsse. Dieser sei für die Pflege des Baumes zuständig gewesen, da es sich um ein Naturdenkmal handelte. Die Stadt will die Eigentümer der Gräber informieren.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 19.57 Uhr

Hirschberg / Weinheim. (waba/RNZ) Das anhaltende Sturmtief hat der Weinheimer Feuerwehr am Wochenende viel Arbeit gemacht. Dennoch ist die Zweiburgenstadt mit einem blauen Auge davongekommen. Das geht aus den Einsatzberichten von Feuerwehrsprecher Ralf Mittelbach hervor. Den ersten wetterbedingten Einsatz absolvierten die Blauröcke am Freitagabend um 18 Uhr. Der Sturm hatte einen großen Baum entwurzelt, der im Bereich des Sulzbacher Spielplatzes zwischen Holbein- und Thomastraße stand. Einsatzkräfte aus Sulzbach sicherten die Stelle und sperrten diese ab. Der Bereitschaftsdienst des Bauhofs kümmerte sich um die weitere Beseitigung der Schäden.

Dasselbe Schicksal ereilte einen Baum, der zuvor einem Spielplatz in der Stettiner Straße in der Weststadt Schatten gespendet hatte. Hierher rückten die Kräfte der Abteilung Stadt aus. Die Feuerwehrleute mussten weiteren umgestürzten Bäumen am Neuen Burgweg und in der Wachenbergstraße zu Leibe rücken. Obendrein warteten Bauzäune und Werbebanner auf einer Baustelle in der Händelstraße auf Sicherungsmaßnahmen, die ebenfalls die Feuerwehr bewerkstelligte.

Die Wehrleute aus Rippenweier, Oberflockenbach und Ritschweier hatten ebenfalls wenig vom freitäglichen Feierabend. Sie eilten um 19 Uhr auf die Landesstraße 596 zwischen Rippenweier und der Ursenbacher Höhe. Dort blockierte ein Baum die Hälfte der Fahrbahn. Er wurde per Kettensäge zerkleinert.

Auch am Samstag war einiges zu tun. Parallel zu einem weiteren Einsatz musste die Feuerwehr auf die Alte Landstraße ausrücken. Die Windböen hatten mehrere Ziegel auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses gelockert, einige waren schon auf der Straße gelandet. Einsatzkräfte platzierten die Drehleiter und räumten die Ziegel vom Dach. Ganz ähnlich sah die Lage in der Nördlichen Bergstraße in Sulzbach aus. Auch hier lösten sich Dachziegel. Kräfte der Abteilung Sulzbach sperrten die Straße ab, während ihre Kollegen aus der Kernstadt die Drehleiter an Ort und Stelle fuhren und das Dach absicherten. Eine vom Hauseigentümer verständigte Fachfirma kontrollierte das Dach und die restlichen Ziegel.

Kräftige Windböen sind am Freitagabend über die Gemeinde Hirschberg gefegt. Der Sturm riss Straßenschilder um, und auch in so manchem Garten blieb nichts mehr auf seinem Platz. Besonders betroffen war der Ortsteil Leutershausen. Dort gab es kurz nach 18 Uhr einen Knall und der Strom war weg.

Von der Obergasse bis zur unteren Heddesheimer Straße lief erst mal nichts mehr, es war Zeit für Kerzen und Taschenlampen. Während die Einwohner noch rätselten, machte sich ein technischer Einsatztrupp des Energieversorgers aus Viernheim auf den Weg nach Hirschberg. Dieser hatte die Schadensstelle recht schnell lokalisiert. Ein Strommast auf einem Verbindungsweg in Höhe der Weinheimer Straße, unterhalb der B3 in Richtung Großsachsen verlaufend, war umgestürzt und hatte zwei weitere Strommasten mit den Kabelsträngen mitgerissen. Dies führte zu einem Kurzschluss. Die Techniker klemmten die umgestürzten Masten samt Leitungen ab und sicherten sie so. Gegen 19 Uhr war die Stromversorgung durch eine temporäre Umleitung wieder hergestellt. Die betroffenen Strommasten und die abgerissenen Stromleitungen sollen in den kommenden Tagen nach Begutachtung des Gesamtschadens wieder instand gesetzt werden. Sie richteten auch Schäden an Umzäunungen an.

Besonders ärgerlich war der Stromausfall für die Blutspendeaktion in der Heinrich-Beck-Halle. Sie musste abgebrochen werden.

Die starken Windböen haben auch in der Doppelgemeinde gewütet. Wie die Feuerwehr mitteilt, musste sie aufgrund des Sturmes am Freitagabend zu vier Einsätzen ausrücken. Bäume und Äste, die Straßen blockierten, herunterfallende Dachziegel und ein gestürzter Radfahrer beschäftigten die Wehr.

Ein Baum war gegen 18.20 Uhr auf die Speyerer Straße in Edingen-Neckarehausen gestürzt. Die Einsatzkräfte zerkleinerten ihn mit der Kettensäge und räumten so die Straße. Vorab hatten bereits Anwohner geholfen, Äste von der Straße zu entfernen. Neben dem bereits umgestürzten Baum drohten zwei weitere Bäume, ebenfalls auf die Straße zu fallen. Deswegen mussten diese aus Sicherheitsgründen gefällt werden. Kurz vor 19 Uhr meldeten außerdem Autofahrer, dass auf der Mannheimer Straße ein großer Ast liege. Diesen entfernten die Wehrleute im Anschluss an den Einsatz in der Speyerer Straße.

Als die Einsatzkräfte gerade auf dem Rückweg zum Gerätehaus waren, ging noch eine weitere Alarmmeldung ein: In der Hauptstraße in Neckarhausen waren Dachziegel vom Dach auf den Gehweg gefallen. Mit der Drehleiter wurde das Dach kontrolliert und der betroffene Bereich aufgrund weiterer möglicher Gefahren abgesperrt.

Kurz nach 19 Uhr leistete die Wehr in der Hauptstraße noch Erste Hilfe und alarmierte den Rettungsdienst. Dort war ein Radfahrer gestürzt.

Gegen 20 Uhr hatten die Wehrleute schließlich alle Einsatzstellen in der Doppelgemeinde abgearbeitet.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 19.30 Uhr

70 Einsätze im Neckar-Odenwald-Kreis

Neckar-Odenwald-Kreis. (cao) Mit Windgeschwindigkeiten von rund 100 km/h (gemessen in Lohrbach) peitschte das Sturmtief "Zeynep" in der Nacht von Freitag auf Samstag über den Neckar-Odenwald-Kreis. Zwischen Schefflenz und Adelsheim wurden zwei Personen verletzt, als sie einen umgestürzten Baum von der Straße ziehen wollten. Überdies wurde eine Oberleitung bei Weisbach beschädigt, in der Gemeinde Waldbrunn kam es zu Stromausfällen. "Es war etwas mehr los als mit Sturmtief ,Ylenia’, das von Mittwoch auf Donnerstag gewütet hatte", berichtet Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr im Gespräch mit der RNZ. Auch der Bahnverkehr zwischen Aglasterhausen und Meckenheim wurde für mehrere Stunden eingestellt.

Sowohl die Polizei als auch die Feuerwehren im Landkreis mussten am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag zu rund 70 Einsätzen ausrücken. "Es waren hauptsächlich kleinere Dinge: auf Straßen gestürzte Bäume, herabgefallene Äste, Sachschäden an zwei Pkw in Höhe von insgesamt 2000 Euro", fasste die Polizei am Sonntagnachmittag die Ereignisse zusammen. Auf der B 292 zwischen Oberschefflenz und Adelsheim seien am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden, als sie einen kleinen Baum von der Fahrbahn ziehen wollten. Ein Verkehrsteilnehmer habe die Situation zu spät erkannt, sei mit seinem Fahrzeug über den Baum gefahren, durch dessen Bewegung die beiden Helfer schließlich verletzt wurden. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Zwischen zwei und drei Uhr am Samstagmorgen wurde überdies eine Oberleitungen bei Weisbach nahe der K 3929 durch einen umgestürzten Baum beschädigt. In der Gemeinde Waldbrunn mussten in der Folge mehrere Haushalte bis zur Beseitigung der Schäden von der EnBW mit einem Notstromaggregat mit Energie versorgt werden.

Schäden bei der Bahn stärker als angenommen

Berlin. (dpa) Die schweren Stürme in den vergangenen Tagen haben im Streckennetz der Bahn noch mehr Schäden hinterlassen als zunächst gedacht. Dies sei bei weiteren Erkundungsfahrten und Helikopter-Flügen festgestellt worden, teilte die Deutsche Bahn am Sonntag mit. "Seit Beginn der Unwetterserie am Mittwochabend waren zwischenzeitlich insgesamt über 6000 Kilometer des Streckennetzes nicht befahrbar", sagte ein Sprecher. Derzeit seien noch 874 Kilometer Bahnstrecken von Schäden betroffen, hieß es am Sonntagmittag.

Besonders im Norden und Nordosten Deutschlands müssten Reisende bis mindestens Montagnachmittag mit starken Beeinträchtigungen rechnen. Die Bahn riet dazu, Reisen von und nach Hamburg möglichst zu verschieben. Zwischenzeitlich seien jedoch zwischen Hamburg und Hannover wieder Fernverkehrszüge unterwegs – mit Umleitung über Bremen und 60 Minuten längerer Fahrtzeit. Seit dem Mittag gebe es auch wieder Züge von Stuttgart beziehungsweise München über Köln – Dortmund nach Bremen und Hamburg.

Nach Angaben der Bahn sind rund 2000 Einsatzkräfte rund um die Uhr im Einsatz, um umgestürzte Bäume zu beseitigen und Oberleitungen zu reparieren. Dies könne aber angesichts der Menge nur Schritt für Schritt erfolgen. Fünf Reparatur-Spezial-Züge seien eingesetzt.

Extrem betroffen sei unter anderen die Strecke zwischen Hannover und Hamburg. Hier seien reihenweise Bäume umgemäht und kilometerlange Schäden an den Oberleitungen zu verzeichnen. Zudem müssten Oberleitungsmasten teilweise komplett neu gesetzt werden. Im Bereich Uelzen südöstlich von Hamburg muss die Oberleitungskonstruktion auf einer Länge von 600 Metern komplett neu aufgebaut werden.

Update: Sonntag, 20. Februar 2022, 14.38 Uhr

Schäden in der Region und im Südwesten

Region/Stuttgart. (dpa/RNZ) Das Sturmtief "Zeynep" hat in ganz Baden-Württemberg Feuerwehren und Polizei in Atem gehalten. Menschen kamen in der Nacht zum Samstag nach ersten Informationen zum Glück nicht zu Schaden.

Auch in der Region hatten die Wehren viel zu tun: So musste die Feuerwehr Bammental auf den Gleisen der Deutschen Bahn aktiv werden. Hier hatte der Sturm eine Oberleitung beschädigt.

Die Feuerwehren Sandhausen und Walldorf sicherten ein Wohngebäude, an dem der Sturm Fassadenteile gelöst hatte. Weitere Teile drohten herabzustürzen. Die Feuerwehrleute konnten dies aber verhindern.

Das Polizeipräsidium Mannheim meldete insgesamt 97 witterungsbedingte Einsätze bis in die späte Freitagnacht hinein. Überwiegen mussten umgestürzte Bäume oder abgebrochene Äste beseitigt werden, welche Straßen blockiert hatten.

Zudem waren eine Vielzahl Baustellenabsperrungen umgeweht worden. Die gemeldeten Gefahrenstellen wurden von der Polizei und den Feuerwehren abgearbeitet, die blockierten Straßen konnten danach wieder freigegeben werden.

Im Karlsruher Norden wurde das Flachdach eines Mehrfamilienhauses vom Wind größtenteils weggerissen, wie die örtliche Branddirektion mitteilte.

Auch in der Landeshauptstadt hielt der Sturm die Wehr auf Trab: Die Stuttgarter Feuerwehr entfernte zahlreiche Bäume von Straßen und Schienen. Im Norden der Stadt stürzten ein 60 Quadratmeter großes Blechdach und zwei Kamine auf Autos. Die Stadt warnte die Bevölkerung davor, dass weitere Äste herabstürzen und für Schäden sorgen könnten.

In Böblingen fiel ein Baum auf eine Stromleitung und wonach die Stromversorgung kurz unterbrochen war, wie die Polizei berichtete.

"Zeynep" sorgte auch für extreme Orkanböen: Wie eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mitteilte, wurde auf dem Feldberg im Schwarzwald eine Böe gemessen, die 137,5 Kilometer pro Stunde erreichte.

Glücklicherweise verursachte der Sturm lediglich Sachschäden. Größere Ereignisse oder Personenschäden wurden bisher nicht bekannt.