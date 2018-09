Hockenheim. (RNZ) Zu Stromausfällen und Schwankungen in der Versorgung ist es am heutigen Donnerstagmittag in Hockenheim gekommen. Grund dafür waren nach Angaben der Stadtwerke vermutlich Baggerarbeiten. Von den Ausfällen waren die Seewaldsiedlung, Ketschau und Teile des Industriegebiets Talhaus betroffen.

Drei Trafostationen waren kurzfristig ausgefallen. Die Stadtwerke haben den Fehler behoben, der Strom wurde in den betroffenen Gebieten schnell wieder zugeschaltet.