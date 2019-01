Mannheim/Heidelberg. (cab) Seit Montagabend gibt es eine Störung in der Leit- und Sicherheitstechnik im Bahnhof von Friedrichsfeld. Züge im Regional- und Fernverkehr fahren nicht oder werden umgeleitet.

Der Schaden war am Montag um 18.05 Uhr erstmals aufgetreten. Die Auswirkungen auf den Pendlerverkehr am Dienstagmorgen waren erheblich. Noch immer suchen Fachleute der Bahn und Dienstleister des Unternehmens Siemens die Ursache.

Auch noch am Dienstagnachmittag brach in Heidelberg das halbe Fernverkehrsnetz zusammen. Und auch die Regionalbahn 67 entfällt zwischen Mannheim und Friedrichsfeld.

Ob der Schaden mit der frostigen Kälte zu tun hat, konnte ein Bahn-Sprecher nicht bestätigen.

Diese Züge sind konkret betroffen: Der Regional-Express Heilbronn-Mannheim beginnt und endet in Heidelberg am Hauptbahnhof und entfällt im Abschnitt Mannheim-Heidelberg.

Die Regionalbahnen Mannheim-Neu-Edingen/Friedrichsfeld entfallen.

Die Fernverkehrszüge der Linien 30 und 32 aus Richtung Mainz/Mannheim in Richtung Süden werden in beiden Richtungen umgeleitet, dadurch entfällt der Halt in Heidelberg Hauptbahnhof.

Update: 22. Januar 2019, 16.46 Uhr