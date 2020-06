Das "Sound of the Forest"-Festival am Marbach-Stausee. Foto: Weindl

Oberzent. (cab) Aufgrund der Corona-Beschränkungen werden das Musikfestival "Sound of the Forest" und das Finkenbachfestival in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Absage des "Finki" teilte der örtliche Sportverein FC Finkenbach als Veranstalter am Donnerstag mit. Demnach soll das nächste Krautrock-Wochenende erst am 13. und 14. August 2021 über die Bühne gehen. Die bislang gekauften Eintrittskarten sollen ihre Gültigkeit behalten.

Das "Sound of the Forest" am Marbach-Stausee wird ebenfalls bis kommendes Jahr Zwangspause machen. Die nächste Auflage ist vom 29. Juli bis 1. August 2021 angesetzt. Erworbene Tickets können dafür umgetauscht werden. Schon im Jahr 2018 musste das Festival ausfallen. Damals war die Brandgefahr am Festivalgelände nach anhaltender Trockenheit zu groß gewesen.