Speyer/Germersheim. (van) Nach einer Weichenstörung in Philippsburg am Dienstag kommt es derzeit zu Verspätungen, Umleitungen und Teilausfällen im Bahnverkehr. Das teilt die Deutsche Bahn via Twitter mit. Betroffen sei vor allem die Strecke Philippsburg/Germersheim. Hier wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Auch auf der Strecke zwischen Speyer und Germersheim sowie Graben-Neudorf kommt es zu Beeinträchtigungen. Teilweise gebe es Zwischenstopps in Mannheim, wie die Deutsche Bahn weiter auf Twitter berichtet.

Die Störung soll noch bis Donnerstag, 23. Januar, anhalten.