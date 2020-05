Von Carsten Blaue

Speyer. Eigentlich sollte das "Sea Life" in Speyer erst am 10. Juni wieder öffnen dürfen, wie andere "Freizeiteinrichtungen" in Rheinland-Pfalz auch. Zum Beispiel Zoos oder der "Holiday Park" in Haßloch. Allerdings konnte der Terrarien- und Wüstenzoo "Reptilium" in Landau schon am 14. Mai wieder aufmachen und wurde diesbezüglich wie ein Museum behandelt.

Das fand Christine Leingang, die Chefin des "Sea Life" am Rhein, ungerecht – zumal andere Standorte der Großaquarien-Kette auch schon wieder Gäste begrüßen, etwa in Oberhausen. "Es war nicht so ganz klar, wie man uns einordnen soll. Als Zoo? Oder als Museum?", beschreibt "Sea Life"-Pressesprecherin Camilla Hartmann die Situation auf RNZ-Anfrage. Leingang griff also zum Telefon, fand auch Unterstützung bei der Speyerer Stadtverwaltung und setzte durch, dass das "Sea Life" genauso behandelt wird, wie "ähnliche Betriebe", zum Beispiel das "Reptilium". Also darf das "Sea Life" wieder öffnen. Am 30. Mai ist es soweit.

Informationspflichten gemäß der Betriebsvereinbarungen machte eine Verschiebung auf das Wochenende nötig. Doch die Pfingsttage und nicht zuletzt den größten Teil der Pfingstferien in Baden-Württemberg kann das "Sea Life" mitnehmen. Schließlich kommen viele Besucher auch von der rechten Rheinseite. "Wir freuen uns riesig", sagt Leingang.

Das Sicherheits- und Hygienekonzept sieht vor, dass alle zehn Minuten 25 Besucher auf einmal in die Aquarien-Ausstellung eingelassen werden. Maximal dürfen allerdings nur 150 Gäste zeitgleich die 3000 Wasserbewohner in den 40 Becken bewundern.

Abstandsmarkierungen auf dem Fußboden, verstärkte Reinigungsgänge, ausschließlich bargeldlose Bezahlung sowie Plexiglasscheiben an der Eingangskasse gehören ebenso zu den Vorkehrungen wie der Appell an die Besucher, im "Sea Life" einen Mund-Nase-Schutz zu tragen. Schaufütterungen und Führungen werden nicht angeboten. Das Berührungsbecken und das Restaurant bleiben vorerst geschlossen.

Info: Geöffnet hat das "Sea Life" in Speyer ab Samstag, 30. Mai, täglich von 11 bis 17 Uhr. Letzter Einlass ist um 16 Uhr. Tickets gibt es ausschließlich online unter www.visitsealife.com/de/speyer/.