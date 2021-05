Speyer. (pol/mün) Bei einer Drive-Thru-Impfaktion des St. Vincentius Krankenhauses in Speyer kam es am Sonntagmorgen zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Bereits vor dem Impfstart waren alle Hauptverkehrsstraßen in Speyer mit Wartenden zugeparkt, berichtet die Polizei. Der Verkehr inklusive des öffentlichen Busverkehrs kam in diesem Bereich komplett zum Erliegen. Die Rückstauungen dehnten sich teilweise auf die Bundesstraße B9 und die Autobahn A61 aus.

Die Abfahrt Speyer Nord in Fahrtrichtung Speyer wurde daher kurzfristig gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Nach Sperrung der Auestraße und Ableitung des Verkehrs, konnten die Rückstauungen bis 10.40 Uhr aufgelöst werden.

Insgesamt waren die Impfwilligen sehr diszipliniert und entspannt, berichtet die Polizei. Lediglich bei den Personen, die nicht mehr zum Zuge kamen, waren die Emotionen doch sehr deutlich zu sehen. Teilweise hatten die Menschen vier Stunden umsonst gewartet,

1500 Impfdosen Astra-Zeneca sollten gespritzt werden. Ohne Anmeldung sollte man einfach mit dem Auto vorbeikommen - vielleicht war die Impfaktion per Auto an dieser Stelle doch nicht die beste Idee.