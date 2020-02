Speyer. (RNZ) Erst zählten die Kinder, dann die Biologen und Aquaristen. Und jetzt steht das Ergebnis fest. In den 40 Becken des Großaquariums "Sea Life" in Speyer leben 2490 Tiere von 216 Arten – vom Seepferdchen bis zum Hai. Das sind gut 400 Tiere weniger als vor einem Jahr. Die RNZ-Anfrage beim "Sea Life" zu den Gründen für die Dezimierung wurde noch nicht beantwortet.

"Die Inventur stellt uns jedes Jahr erneut vor große Herausforderungen. Da ist es durchaus notwendig mehrmals zu zählen", sagte zuvor Arndt Hadamek, Chef-Aquarist im "Sea Life". Besonders bei den schwimmenden und sich ähnlich sehenden Bewohnern aus den heimischen und lokalen Gewässern, wie dem Rhein, falle die Konzentration manchmal schwer. Also werte man in diesem Fall Fotografien aus, so der Aquarist.

Stolz ist das "Sea Life" auf den Zuwachs bei den Europäischen Sumpfschildkröten. Sieben Jungtiere seien geboren worden, die den Bestand auf 214 erhöhten. Auch bei den Haien würden sich die Verantwortlichen des Großaquariums Nachwuchs wünschen.