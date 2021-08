Von Volker Knab

Hockenheim. "Wird Hockenheim Speicherstadt?" Unter diesem Titel stand eine Podiumsdiskussion aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des Vereins Solardrom. Er treibt in der Rennstadt seit seiner Gründung das Thema "Erneuerbare Energien" voran. Die Experten auf dem Podium zeigten auf, was sich hinter dem Begriff einer "Speicherstadt" verbirgt und wo sich Hockenheim auf dem Weg dorthin befindet.

"Natürlich nicht! Aber vielleicht doch! Oder ein bisschen?" Mit diesen Worten beschrieb Moderator Ralph-Dieter Wilk, Vorstand der Heidelberger Gespräche Gesellschaft, in seiner Anmoderation die aktuelle Lage. Die Stadtwerke Hockenheim schließen in Kürze im Rahmen eines Forschungsprojekts einen Zwischenspeicher auf dem Gelände des Hockenheimrings ans eigene Stromnetz an (siehe weiteren Artikel). Wozu Zwischenspeicher bei der Stromerzeugung mit Erneuerbaren Energien dienen, und welches Potenzial für die Energiewende in ihnen steckt, erläuterte der Vorsitzende des Hockenheimer Vereins Solardrom, Michael Schöllkopf, bei der gemeinsamen Veranstaltung des Vereins, der Stadtwerke Hockenheim und des Hockenheimer Marketingvereins.

"Der Stromverbrauch wird durch E-Mobilität deutlich steigen. Gleichzeitig geht immer mehr Erneuerbare Energie ans Netz", so Schöllkopf. Für den Netzbetrieb besteht dadurch die Gefahr der Überproduktion. Es wird zu viel Energie eingespeist, und das Netz kann zusammenbrechen, wenn nicht Energie abgeregelt wird. Der überschüssig erzeugte Strom aus Erneuerbarer Energie könnte in einem Quartierspeicher aufgenommen werden, warb Schöllkopf.

Diese Speicher funktionieren ähnlich wie die Hausspeicher, können aber deutlich höhere Energiemengen in kurzer Zeit aufnehmen und wieder abgegeben. Der Netzbetreiber kann sie einsetzen, um Lastspitzen zu kappen. So ein Quartierspeicher könne zudem als "Strombank" genutzt werden. "Hier können Anlagenbesitzer ihren überschüssigen Fotovoltaik-Strom einlagern und jederzeit wieder abrufen gegen ein Entgelt."

Die Technik sei verfügbar, die derzeitige Abgabenlast aber zu hoch. Aktuell rechne sich daher der Einsatz solcher Speicher für die Netzbetreiber noch nicht, erläuterte Schöllkopf.

Er verwies in diesem Zusammenhang auf ein neues Gesetz der EU zum 30. Juni dieses Jahres. Demnach stehe jedem EU-Bürger und auch Gemeinschaften das Recht zu, bis zu 30 kWp (Kilowatt Spitzenleistung) erneuerbare Energie Strom zu erzeugen, zu verbrauchen und damit zu handeln, ohne nennenswerte bürokratische Hindernisse. Mit dieser Regelung sei sofort die sinnvolle Umsetzung von Mieterstrom möglich, sagte Schöllkopf.

"Strom könnte dadurch für viele Menschen wieder bezahlbar werden. Strom wäre damit ein Allgemeingut", meinte Schöllkopf. Bürger könnten einen Quartierspeicher als "Community-Speicher" und "Strombank" nutzen, indem sie mit dem von ihnen erzeugten Strom bis 30 kWp untereinander Handel betrieben. Auf dem Podium diskutierten neben Schöllkopf, Hockenheims Oberbürgermeister Marcus Zeitler, die kaufmännische Leiterin der Stadtwerke Hockenheim, Martina Wilk, der Finanzfachmann für Erneuerbare Energien, Werner Heusinger, sowie der Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, Andre Baumann. Er argumentierte, Quartierspeicher seien derzeit noch einer zu hohen und doppelten finanziellen Belastung ausgesetzt. Die Zwischen- und Heimspeicher würden als Teil der Energiewende aber gebraucht. "Wir müssen den Rahmen schaffen, dass es sich lohnt, dafür zu investieren", forderte Baumann.

In diesem Zusammenhang erinnerte Werner Heusinger an die massive Steigerung beim Ausbau der Erneuerbaren Energien nach Einführung des EEG-Gesetzes. Ähnlich könne sich die Einbeziehung des Finanzsektors beim Wechsel auf die E-Mobilität auswirken. Oberbürgermeister Zeitler befürchtete eine finanzielle Überstrapazierung der Kommunen, sollten diese bei der Energiewende zusätzlich stark belastet werden. "Wir möchten uns dem Thema aber nicht verschließen und versuchen, einen Fuß in diesen Markt zu bekommen, und wir haben auch die ein oder andere visionäre Idee", verwies er auf das Forschungsprojekt mit dem Zwischenspeicher auf dem Hockenheimring-Gelände.

Zeitler erwähnte eine weitere Idee der Stadtwerke, die für eine bessere Versorgung der kommunalen Infrastruktur mit Strom-Ladestationen sorgen soll. Bei der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten könnten die Straßenlaternen beim Austausch mit Ladestationen kombiniert werden. So könnten jährlich zehn bis 15 neue Lademöglichkeiten pro Straßenzug eingerichtet werden, konkretisierte Wilk von den Hockenheimer Stadtwerken.