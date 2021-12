Von Volker Knab

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen möchte Gastgeberstadt (Host Town) für eine der Teilnehmernationen der Special Olympics werden, die 2023 in Berlin stattfinden. Die Spiele sind die größte inklusive Sportveranstaltung der Welt für Geistig- und Mehrfachbehinderte. "Schon immer geprägt von Toleranz und Miteinander" – für Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl sind das Hauptgründe, warum sich die Spargelstadt besonders als eine der Gastgeberstädte für die inklusiven Weltspiele eignet.

In enger Kooperation mit Sportlern des TV Schwetzingen 1864 und Schüler-Sportlern der Comenius Schule ist ein Imagefilm für das Bewerbungsverfahren entstanden. Seit Mittwoch ist der Clip im Internet freigeschaltet. In kurzen Sequenzen zeigt der Film das Bemühen und Miteinander in der Stadt beim Thema Inklusion. Im Januar fällt die Entscheidung.

230 Städte in Deutschland, darunter auch Mannheim, haben sich als Host Town für eine Delegation der 170 teilnehmenden Nationen beworben. Mit der Bewerbung sind für Schwetzingen Anforderungen nicht nur in finanzieller Hinsicht verbunden, es muss auch einiges für die sportliche Inklusion getan werden. In dieser Hinsicht hat man aber bereits etwas vorzuweisen: zum Beispiel den inklusive Open Sporty Sunday des TV Schwetzingen für alle Kinder ab sechs Jahren, der aber momentan aufgrund des Pandemiegeschehens nicht stattfinden kann.

Im Frühjahr ist ein Tag geplant, bei dem sich die Vereine mit ihren inklusiven Angeboten präsentieren. Schwetzingens Integrationsbeauftragte Nicole Blem verweist auf ein großes Netzwerk, das sich im Zuge des Bewerbungsverfahrens erschlossen hat. "Die Kinder der Comenius-Schule dürfen sich auf unserer Anlage kostenfrei vorbereiten", gibt der Vorsitzende des TV Schwetzingen, Jens Rückert, ein Beispiel für die entstandenen Kooperationen.

Für die Comenius-Schule, ein vom Rhein-Neckar-Kreis getragenes, Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum, zeigen die Bewerbung und Produktion des Imagefilms die gute Verankerung der Schule in Schwetzingen, meinte Schulleiterin Eleonore Frölich bei der Vorstellung des Bewerbungsvideos. "Für die Eltern ist die darin gezeigte Zusammenarbeit mit den Profi-Sportlern großartig", sagte Sportlehrerin Petra Schwarz.

In dem Clip zeigen sich bundesweit und regional bekannte Sportgrößen wie die Handballer Mamadou Diocou, Uwe Gensheimer von den Rhein-Neckar-Löwen oder Leichtathletin Hannah Mergenthaler gemeinsam mit den Schulsportlern der Comenius-Schule im Training. Der Clip dokumentiert die außergewöhnliche Stimmung bei der Zusammenarbeit zwischen den Kindern und Profisportlern aus Schwetzingen und von den Kurpfalz-Bären aus Ketsch. "Schwetzingen würde sehr gern zu den Host Towns der Special Olympics gehören", betonte Oberbürgermeister René Pöltl.

Falls Schwetzingen tatsächlich ausgewählt würde, ist das natürlich gut fürs Image, die Stadt muss aber auch Geld in die Hand nehmen. Ein paar Sponsoren wurden bereits gewonnen. Die Planer sind sich jedoch der in der Stadt vorhandenen Kapazitäten bewusst, beispielsweise was die Unterbringung betrifft. Bei internationalen Sportveranstaltungen reisen manche Länder mit Delegationen an, die in die Hunderte gehen können – allein von der Bevölkerungszahl des Landes her.

In ihrer Bewerbung wünscht sich die Stadt deshalb einen Zuschlag für eine mittlere Delegation. Die umfasst bis zu 40 Personen mit Sportler, Trainern und Betreuern. Die Begrenzung hat keine politischen Hintergründe. "Wir schließen niemanden aus", betonte René Pöltl im Hinblick auf die derzeitigen Diskussionen über einen Olympiaboykott in Peking oder Katar als Austragungsort der Fußballweltmeisterschaft.