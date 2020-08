Während eines heftigen Gewitters wurde das rund 200 Quadratmeter große Dach eines Hauses in der Mannheimer Straße in Brühl abgedeckt. Foto: PR-Video

Rhein-Neckar. (pol/lyd) Am frühen Mittwochabend kam endlich der erhoffte Regen in die Region. Allerdings brachte er auch Sturm und Starkregen mit sich und hielt die Feuerwehren und Polizei in Atem. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Beamten bisher zu 33 Einsätzen gerufen. Besonders betroffen war der Bereich Brühl, Schwetzingen und Mannheim-Rheinau. Mehrere Bäume und Verkehrsschilder waren umgestürzt und auf die Straße oder auf Fahrzeuge gefallen.

Noch heftiger war der Schaden bei einem Seniorenheim in Brühl. Dort hatte das Unwetter das Dach abgedeckt und den Belag auf den Boden geweht. Das Gebäude wurde dabei so schwer beschädigt, dass ein Teil davon einsturzgefährdet ist. Derzeit evakuiert die Feuerwehr betroffene Bewohner in andere Gebäudeteile. Verletzt wurde niemand. Die Mannheimer Straße in Brühl ist derzeit aufgrund der Einsatzmaßnahmen gesperrt.

Am Rheinauer See wurde ein 27-Jähriger von einem herabfallenden Ast am Kopf getroffen und hierbei lebensgefährlich verletzt. Er wurde umgehend in ein Krankenhaus eingeliefert.