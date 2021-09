Rhein-Neckar. (alb) Mit 38 Aktionen hat sich das auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständige Polizeipräsidium Mannheim ab Freitagfrüh, 6 Uhr, 24 Stunden lang am länderübergreifenden Sicherheitstag in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bayern und dem Saarland beteiligt. Die Einsatzpalette reichte von Kriminalitäts-, Verkehrs-, Gaststätten- und Jugendschutzkontrollen über Helmberatungen und Infoständen bis zu Vorträgen über Betrugsmaschen wie den Enkeltrick.

> Autobahn: 40 Beamte nahmen sich bei einer Großkontrolle an der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West den Schwerlastverkehr auf der A 6 vor. Die Polizisten stellten fünf Verstöße gegen das Aufenthalts- und das Pflichtversicherungsgesetz fest. Ein Fahrer war ohne Führerschein unterwegs, ein anderer stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Zwei Sattelzügen wurde wegen falsch gesicherter Ladung die Weiterfahrt untersagt. Ein Lkw hatte einen Kran ohne entsprechende Genehmigung geladen und musste den Transport auf der Raststätte beenden. In fünf Fällen verstießen die Brummilenker gegen Lenk- und Ruhezeiten.

> Prostitution: Behördenübergreifend gab es Kontrollen in acht Bordellen und vier Gaststätten im Präsidiumsbereich. Das Ergebnis: sechs Verstöße gegen das Prostituiertenschutzgesetz und sieben weitere Ordnungswidrigkeiten.

> Drogen: Die Beamten durchsuchten eine Lagerhalle im Mannheimer Stadtteil Käfertal. Der Grund dafür waren Ermittlungen wegen Sozialleistungsbetrugs. "Nebenbei" entdeckte die Polizei mehr als zehn Kilo Marihuana, 240 Gramm Haschisch sowie einen fünfstelligen Bargeldbetrag. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

> Personen- und Fahrzeugkontrollen: Fünf Stunden lang waren die Polizisten am Freitagabend in Käfertal, Eberbach, Ladenburg, Weinheim, Hockenheim und Sinsheim unterwegs. Die ernüchternde Bilanz: neun Straftaten, drei Verkehrsstraftaten und insgesamt 46 Ordnungswidrigkeiten. 37 Mal wurde gegen die Verkehrsordnung verstoßen, sechs Mal gegen das Betäubungsmittelgesetz, drei Mal gegen das Waffengesetz und zehn Mal gegen das Jugendschutzgesetz. Acht Fahrzeugführer saßen unter dem Einfluss von Alkohol- oder Drogen am Steuer. Zwei Verkehrsteilnehmer waren ohne Führerschein unterwegs, 26 mussten ein Verwarngeld wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit bezahlen.

Die Beamten leiteten in Weinheim zudem ein Ermittlungsverfahren gegen eine 19-Jährige ein, die ein Rennen gegen sich selbst gefahren haben soll. Die junge Frau sei zuvor auf einem Parkplatz zwei Mal mit hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen an einem Streifenwagen vorbeigefahren, sagte ein Polizeisprecher. Seinen Angaben zufolge braucht es für ein solches Rennen nicht unbedingt einen Konkurrenten. Durch das starke Beschleunigen stehe der Verdacht eines "Rennens gegen die Zeit" im Raum, so der Sprecher.

> Schulweg: Im Rahmen der gemeinsamen Aktion "Walking Bus" von Polizei und Jugendverkehrsschule begleiteten die Ordnungshüter im Mannheimer Stadtteil Franklin eine Vielzahl von Schulkindern sicher zur Schule. In Heidelberg klärten Beamte der Verkehrsprävention Schulkinder über potenzielle Gefahren auf dem Schul- und Nachhauseweg auf.

> Vorbeugung: In der Mannheimer Innenstadt informierten Polizisten über das Thema Fahrradsicherheit. Und in Eberbach, Heidelberg-Neuenheim, Sinsheim und Mannheim klärten die Beamten an Ständen über Einbruchschutz und Betrug wie zum Beispiel "falsche Polizisten" oder falsche Gewinnversprechen auf. Rund 450 Bürger hätten sich beraten lassen, circa 900 Flyer seien verteilt worden. Ergänzt wurde das Präventionsangebot durch mobile "Infostreifen" in Wiesloch und Neckargemünd, die insbesondere über Straftaten informierten, denen Senioren zum Opfer fallen.

> Bilanz: Neben den 276 Polizisten des Präsidiums beteiligten sich auch Vertreter der Städte Mannheim und Heidelberg sowie des Rhein-Neckar-Kreises, der Bundespolizei und des Zolls an der 24-Stunden-Aktion. Sie kontrollierten insgesamt mehr als 1250 Personen und über 700 Fahrzeuge, stellten 67 Ordnungs- und 191 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest. 18 Haftbefehle wurden vollstreckt.