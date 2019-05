Von Willi Berg

Heidelberg/Sinsheim. Der sexuelle Missbrauch durch den Stiefvater liegt rund 20 Jahre zurück. Erst 2018 zeigte die heute 36-Jährige den Mann an, der ihr damals Furchtbares angetan hat. Das Heidelberger Landgericht verurteilte den 61-Jährigen jetzt zu fünf Jahren und neun Monaten Haft. "Alte Sünden werfen lange Schatten", sagte die Vorsitzende Richterin, Gisela Kuhn. Der Angeklagte, der für das Kind Vaterersatz gewesen sei, habe einen "massiven Vertrauensbruch" begangen. Die Jugendschutzkammer befand den Deutschen der Vergewaltigung in 24 Fällen für schuldig.

Der Kraftfahrer bestritt die Taten, seine Verteidigerin Andrea Combé plädierte auf Freispruch. Doch das Gericht hat der Frau geglaubt. Die habe sich den Missbrauch "nicht ausgedacht" und differenziert ausgesagt, sagte Kuhn. Demnach geschah das Verbrechen 1997/98 in der gemeinsamen Wohnung in Sinsheim. Nachts weckte der Mann die Stieftochter in deren Zimmer auf, um sich an ihr zu vergehen. Davon ist das Gericht überzeugt. "Sie hatte jeden Abend Angst, ins Bett zu gehen", sagte Kuhn. Der Täter habe das Kind "festgehalten und runtergedrückt". Und mehrmals auch geschlagen, einmal sogar ein Messer an den Hals gesetzt. Sexuell habe der Mann bei seiner Gattin keine Erfüllung gefunden. Er sei fremdgegangen und habe sich an die Stieftochter herangemacht. Die war damals 13 bis 14 Jahre alt. Das Mädchen habe sich danach schmutzig gefühlt und gewünscht, krank zu werden. Damit der Stiefvater von ihr ablässt. Die 36-Jährige habe dem Gericht "keine Lügengeschichte" erzählt. "Wir haben sie für glaubwürdig erachtet", sagte Kuhn. Das Gericht sah "keine Gründe für eine Falschaussage". Eine Fremdsuggestion etwa durch Psychotherapeuten sei ausgeschlossen.

Die Kindsmutter bekam von alledem damals offenbar nichts mit. Der Bruder habe die Schwester nachts einmal weinen gehört. In der nach außen "heilen Familie" sei über "nichts Wesentliches" gesprochen worden, so die Richterin. Und: "Vor diesem Hintergrund konnten die Taten geschehen." Die psychischen Folgen für das Opfer sind gravierend. Das Opfer sei "traumatisiert", so Kuhn. Vor einigen Jahren habe sie versucht, sich das Leben zu nehmen.

Die Frau hatte erst 2018 Anzeige erstattet. Auslöser waren die Medienberichte über den furchtbaren Missbrauch eines Jungen, der in Freiburg verhandelt wurde. Die Erinnerungen an ihr eigenes Trauma seien dadurch "hochgekocht", so die Richterin. Die Frau habe sich dann gesagt: "So jemand darf nicht ungestraft davonkommen". Der 36-Jährigen blieb es in dem Prozess erspart, noch einmal mit ihrem früheren Peiniger konfrontiert zu werden. Ihre Aussage wurde per Video in den Gerichtssaal übertragen. Die Öffentlichkeit war dabei nicht zugelassen.

Die Staatsanwaltschaft forderte sieben Jahre Gefängnis, ebenso die Anwältin des Opfers. Ursprünglich war die Anklage von 222 Fällen ausgegangen. Mehrfach die Woche habe der Mann das Mädchen vergewaltigt, hieß es zunächst. Verteidigerin Combé hielt das für unmöglich. Ihr Mandant sei als Busfahrer mehrere Monate im Jahr in Europa unterwegs gewesen. Dies konnte auch der frühere Arbeitgeber bezeugen, dem der Mann von dort Ansichtskarten schickte. Die Familie sei "froh gewesen, als er weg war", sagte Kuhn.

Das Gericht geht daher von weit weniger Taten aus. Die Kammer habe "Abstriche gemacht", sagte Kuhn. Der Angeklagte habe das Kind an 24 Wochen jeweils einmal vergewaltigt. Der Mann sei damals alkoholbedingt enthemmt gewesen. Zur Stieftochter soll er gesagt haben, sie sei so frigide wie die Mutter. Auch an die Freundin des Kindes habe er sich herangemacht und sie an die Brust gefasst, sagte die Vorsitzende.

Damals lebten in dem Haushalt noch zwei Brüder des Mädchens, die ebenfalls aus der ersten Ehe der Mutter stammen. Die Frau hatte den Angeklagten 1990 in zweiter Ehe geheiratet. Das Verhältnis zu den Stiefkindern sei normal gewesen, behauptete der Angeklagte in dem Prozess. In der Familie habe jedoch zuletzt eine "gewalttätige Atmosphäre" geherrscht, sagte Richterin Kuhn. Nach einigen Jahren ließ sich die Gattin wieder scheiden. Ihr Ex-Mann war im August 2018 verhaftet worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Die Verteidigerin wird voraussichtlich in Revision gehen.