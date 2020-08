Von Alexander Albrecht

Eschbach. Welch ein Glück, dass der Wanderer studierter Geologe ist. Ansonsten wäre ihm bei seiner Tour zur Madenburg am östlichen Rand des Pfälzerwalds die 40 mal 40 Zentimeter große Steinplatte wohl gar nicht aufgefallen. Denn darauf befindet sich der Fußabdruck eines Pareiasauriers. Experten des Urweltmuseums Geoskop in Burg Lichtenberg sprechen von einem Sensationsfund.

Die Pareiasaurier (Wangenechsen) waren die größten und mit einer halben Tonne Gewicht schwersten Landwirbeltiere der Zeit des ausgehenden Erdaltertums vor etwa 255 Millionen Jahren. Noch nie sind nach Angaben des Urweltmuseums Spuren des "Ur-Dinosauriers" in Deutschland nachgewiesen worden.

Der Wanderer hatte die Steinplatte bereits Anfang Juli in der Nähe von Eschbach, einem 640-Einwohner Dorf im Kreis Südliche Weinstraße entdeckt. Der Fund war aber zunächst geheimgehalten worden, um die folgenden Grabungsarbeiten an dieser Stelle nicht zu stören. Diese dauerten bis zum vergangenen Freitagabend an. Nach einem Medienbericht legten die Spezialisten Fuß- und Handabdrücke von vier weiteren Saurierarten sowie versteinerte Wurzeln aus diesem Zeitalter und die Versteinerung eines urzeitlichen Tausendfüßlers frei.

Grabungsarbeiten waren geheimgehalten worden

Laut Urweltmuseum sind die Pareiasaurier mit zahlreichen anderen Tierarten vor rund 252 Millionen Jahren ausgestorben. Sie lebten vom Mittleren bis zum Oberen Perm zunächst im heutigen südlichen Afrika und breiteten sich dann nach Europa und Asien aus. Die Ur-Dinos waren Pflanzenfresser und hatten massive, plumpe Körper mit stämmigen Beinen und einem kurzen Schwanz.

Der Fund ist auch deshalb so spektakulär, weil jeder einzelne Zeh deutlich zu erkennen ist. Die Pfälzer Experten zählen den Fußabdruck dieses Typs zu den weltweit am besten erhaltenen. Der Wanderer hatte die Steinplatte erst 14 Tage nach seiner Entdeckung beim Urweltmuseum abgegeben – und damit genau an der richtigen Stelle. Das Exponat gibt den Forschern zudem Aufschlüsse darüber, wie sich Flora und Fauna damals entwickelt hatten. Deutschland war von einem tropischen Meer bedeckt, die Wangenechsen lebten an einer Art Küstenstrand.

Das Urweltmuseum Geoskop zeigt versteinerte Tiere und Pflanzen aus der Zeit vor den Dinosauriern: Amphibien, Reptilien, Fische und Bäume aus den tropischen Farn- und Schachtelhalmwäldern des Perms.