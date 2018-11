Von Marco Partner

Heddesheim. Franzi kennen sie aus dem Fernsehen. Plötzlich aber steht die berühmte Schwimmerin leibhaftig vor ihnen, läuft am Beckenrand entlang und gibt Tipps. "Beim Kraulen musst du mehr mit den Beinen strampeln", rät Franziska van Almsick der kleinen Lea. Stolz taucht die Siebenjährige aus dem Wasser auf und spurtet im Heddesheimer Hallenbad an der Olympia-Medaillengewinnerin vorbei. Auf zur nächsten Runde. Die Zweitklässlerin hat ganz klassisch von ihren Eltern und Großeltern das Schwimmen erlernt. Aber nicht alle Mitschüler sind mit dem kühlen Nass vertraut. Während die eine Hälfte vor den Augen der Sportikone ihren Bahnen dreht, vergnügt sich die andere mit bunten Poolnudeln im Nichtschwimmerbecken.

Sparkassen-Vorstand Stefan Kleiber, Franziska van Almsick und Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler (v. l.). Foto: Dorn

Nur zirka 30 Kinder der zweiten Klassen der Heddesheimer Hans-Thoma-Grundschule können bereits gut und sicher schwimmen. "20 können nur so halb schwimmen, und weitere 20 noch gar nicht", erklärt Sportlehrerin Jale Kilinc. Ein Trend, der sich in ganz Deutschland widerspiegelt. Deshalb freut sich die Pädagogin, dass ihr die Franziska van Almsick-Stiftung nun tatkräftig zur Seite steht. Dank einer Spende der Sparkasse Rhein Neckar Nord in Höhe von 10.000 Euro kann im Schwimmunterricht eine zusätzliche Lehrassistentin eingesetzt werden. "Mit 28 Schülern Mathe zu unterrichten ist schon schwer. Aber mit 28 Kindern einen Schwimmunterricht zu halten, wenn die Hälfte noch gar nicht schwimmen kann? Das ist eigentlich unmöglich", hat van Almsick festgestellt.

Deshalb gründete der seit 14 Jahren in Heidelberg lebende Schwimmstar bereits 2008 das Projekt "Kids auf Schwimmkurs". Aus dem Verein ist inzwischen eine Stiftung geworden, die bundesweit mehr als 10.000 Kinder erfolgreich bei der Bewegung im Wasser unterstützt. "Wir wollen Bindeglied zwischen Bädern, Stadt und Schulen sein", betont van Almsick. Genau dort müsse man ansetzten. 59 Prozent der Zehnjährigen können laut einer Umfrage der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) nicht schwimmen.

Doch die Gründe, warum Kinder immer später oder überhaupt nicht Schwimmen lernen, sind vielfältig. Zum einen haben Eltern berufsbedingt immer weniger Zeit. "Und plötzlich gerät das in Vergessenheit, was eigentlich selbstverständlich ist", verdeutlicht die ehemalige Weltrekordlerin. Ein weiterer Grund: die fehlenden Bäder. "Viele Schulen müssen weite Wege für zwei Stunden Unterricht in Kauf nehmen", weiß Rektorin Dagmar Knispel-Gottauf. Die Hans-Thoma-Grundschule sei jedoch in der komfortablen Situation, das Hallenbad direkt vor Ort zu haben. 700.000 Euro müssen laut Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler jährlich in den Unterhalt des frisch sanierten Badeparks investiert werden. Doch letztlich zahle sich der Schwimmunterricht auch für die Betreiber aus: "Die Kinder von heute sind die potenziellen Eintrittskartenkäufer von morgen", veranschaulicht van Almsick.

Schulrätin Florence Brokowski-Shekete verweist schließlich auf Kinder mit Fluchthintergrund. Sie würden sich in der Schule eher vom Wasser fern halten. "Sie haben schon kulturell bedingt einen anderen Bezug zum Wasser. Es ist für sie nicht nur Spiel, Spaß und Freude. Für manche sind mit dem Element sogar traumatische Erlebnisse verbunden", rät sie zu einer sensiblen Herangehensweise. Neben den Grundschülern, die bis zur vierten Klasse mindestens eine Schwimmtechnik beherrschen sollen, müsse man auch an die jugendlichen Flüchtlinge denken: "Sie trauen sich vielleicht nicht mit deutschen Freunden ins Freibad zu gehen. Aus Scham, weil sie nicht schwimmen können", betont sie.

"Es muss noch viel Aufklärungsarbeit geleistet werden. Viele Institutionen machen große Augen, wenn sie erfahren, wie viele Kinder in Deutschland nicht schwimmen können", stellt auch van Almsick immer wieder fest. Deshalb müsse die Problematik noch mehr ins Bewusstsein gerückt werden. "Fußball spielen kann man irgendwann nicht mehr, aber Schwimmen kann man bis ins hohe Alter. Das verlernt man nicht mehr, wie Rechnen oder Schreiben."

Und wann konnte sich mehrfache Welt- und Europameisterin selbst zum ersten Mal ohne Schwimmflügel über Wasser halten? "Da war noch im Kindergarten, ich sah meinem Bruder beim Schwimmen zu und fand es cool", erinnert sie sich. Sofort war ihr klar, dass sie das auch lernen will. Damals war "Franzi" fünf Jahre alt. Neun Jahre später stieg sie als Vierzehnjährige bei den Olympischen Spielen in Barcelona auf das Silbertreppchen. Und schwamm sich in die Herzen aller Sportfans vorm Fernseher.

Info: Weitere Infos zur Stiftung gibt es unter www.franziskavanalmsick-stiftung.de