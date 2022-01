Von Peter Wiest

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Hier gab lange Jahre die regionale Crème de la Crème der Musikszene Konzerte. Darüber hinaus traten auch große und ganz große Namen auf: vom Kabarettisten Dieter Hildebrandt bis zu internationalen Stars wie John McLaughlin oder Stanley Clarke. Bis Ende letzter Woche herrscht ein streng geordnetes, aber dennoch äußerst reges Treiben der anderen Art: im Saal der Wollfabrik. Bei Konzerten haben hier bis zu 500 Besucher Platz, seit Mitte November wird hier gegen Corona geimpft. Bis zu 900 Mal pro Woche.

Und auch wenn der Impfbetrieb hier jetzt wieder eingestellt wird: Draußen im Foyer, wo sonst die Konzertgänger eingelassen wurden, werden auch weiterhin und mehr denn je Corona-Tests durchgeführt, was das Zeug hält. Möglich gemacht hat all dies Wollfabrik-Besitzer Joachim Schulz in Kooperation mit dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, mit Unterstützung der Stadt und des DRK Schwetzingen und von zahlreichen Helfern, die sich alle der guten Sache annehmen.

Nachdem der Konzertbetrieb mit Beginn der Pandemie im vorletzten Jahr eingestellt werden musste und dann zunächst zumindest teilweise unter Restriktionen und Bedingungen wieder aufgenommen werden konnte, hatte Schulz die Idee, für den Einlass nötige Schnelltests gleich direkt vor Ort durchführen zu lassen. Ende März letzten Jahres wurde damit begonnen, und das Angebot wurde rege genutzt und schnell ausgeweitet über Konzertbesuche hinaus.

Ausbildung als Rettungssanitäter

Seitdem der Veranstaltungsbetrieb erneut komplett darniederliegt, wurde die Wollfabrik zum Test-Zentrum schlechthin. Ab dem 16. November letzten Jahres erfolgte schließlich auch noch die Ausweitung zum Impfzentrum unter der Obhut des Gesundheitsamtes des Rhein-Neckar-Kreises und im Rahmen des so genannten "Dauerhafte Impfaktion"-Programms (DIA) des Landes. Dreimal die Woche gab es in der Wollfabrik dieses Impfangebot.

Parallel dazu wurde und wird auch weiterhin der Corona-Testbetrieb durchgeführt. In der Wollfabrik sind dabei sowohl Schnelltests als auch PCR-Tests möglich; letztere allerdings gegen vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung. Wer nach einer Covid-19-Infektion einen solchen PCR-Test durchführen lassen möchte, sollte bei der Anmeldung dafür auf jeden Fall darauf hinweisen, betont Joachim Schulz: "Dann erfolgt der Abstrich nach Möglichkeit draußen im Freien". Auch eine Sequenzierung nach unterschiedlichen Virusvarianten soll bei diesen Tests in Kürze möglich sein und durchgeführt werden.

Der Wollfabrik-Chef war im Übrigen für den neuen "Job" als Test- und Impfzentrum-Koordinator nachgerade prädestiniert, da er bereits in den 1980er-Jahren in Schwetzingen sechs Jahre lang im Rettungsdienst tätig war, nachdem er eine Ausbildung als Rettungssanitäter absolviert hatte. Vor allem bei den Impfterminen arbeitete das medizinische Personal eng zusammen mit einer Reihe administrativer und anderer Mitarbeiter, von denen nicht wenige aus der Musik- oder Eventbranche kamen und froh waren, dass sie hier eine neue Tätigkeit finden konnten, nachdem sie teilweise monatelang arbeitslos waren.

Bei all dem, was sich da mittlerweile in der Wollfabrik getan habe und weiterhin tue, sei immer wieder eine "ungeheure Energie im Haus" festzustellen, die ihn auf gewisse Art durchaus an Energie geladene Konzerte erinnere, sagt Joachim Schulz: "Auch wenn die Musiker dafür mehr Applaus bekommen – es hat schon etwas Beeindruckendes, wie die Mitarbeiter im Test- und Impfbereich sich bei allem Stress hier immer wieder so richtig reinknien in ihre Arbeit."

Mit Blick nach vorne ist der Wollfabrik-Inhaber im Übrigen zuversichtlich, dass bis spätestens Mitte des Jahres dann doch der Konzertbetrieb wieder aufgenommen werden kann: "Das wird ganz bestimmt möglich sein. Und ich habe auch schon den einen oder anderen Knüller im Programm". Während der Impf-Saal dann wieder zum Konzertsaal wird, kann das Testzentrum im Foyer durchaus weiter Bestand haben, falls dies nötig sein sollte. Schulz hofft wie alle natürlich sehr, dass die Pandemie möglichst bald zumindest in eine Endemie übergehen wird. Dass er selbst bis dahin weiter engagiert dabei sein wird, so lange es notwendig ist, versteht sich für Joachim Schulz von selbst. "Ich mache als gelernter Rettungssanitäter ja wirklich gerne auch Notfallsachen", sagt er in einer Mischung aus Stirnrunzeln und Schmunzeln: "Aber dieser Notfall dauert dann halt doch schon ziemlich lang."

Info: Das Testzentrum in der Wollfabrik ist weiterhin täglich geöffnet. Anmeldung im Internet unter www.testzentrum.wollfabrik.com