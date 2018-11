Von Stefan Kern

Schwetzingen. In wenigen Wochen ist Weihnachten, und die Vorbereitungen für den kurfürstlichen Weihnachtsmarkt befinden sich auf der Zielgeraden. Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl ist deshalb schon voller Vorfreudemehr - und voller Stolz. Denn der Schwetzinger Weihnachtsmarkt, der zum achten Mal stattfindet, zieht mittlerweile auch viele Besucher von außerhalb an.

Los geht es am Donnerstag, 29. November, um 17 Uhr mit einer weihnachtlichen Märchenstunde auf der Schlossplatzbühne. Diese steht, anders als gewohnt, vor dem Palais Hirsch, so dass die Zuschauer nun in Richtung des Palais blicken. Die beiden Organisatorinnen Christiane Drechsler und Karin Erler vom Tourismusbüro erklärten, dass so mehr Menschen vor der Bühne Platz finden, aber keine Enge entsteht. In den vergangenen Jahren sei das angesichts der zunehmenden Beliebtheit des Weihnachtsmarkt durchaus ein Problem gewesen. Mit dem Bühnendreher soll diese Schwierigkeit nun der Vergangenheit angehören.

Offiziell wird der Weihnachtsmarkt dann um 18.30 Uhr von Oberbürgermeister René Pöltl eröffnet. Danach findet der Weihnachtsmarkt an drei Wochenenden statt. Während sich im Ehrenhof die Kunsthandwerker präsentieren, findet der Besucher auf dem nördlichen Schlossplatz ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, das von Waffeln und Crêpe über Bratwurst, Flammkuchen, Flammlachs, Wildspezialitäten, Saumagen, Germanenspieß, Falafel, Dampfnudeln bis hin zu veganer Kost reicht. Zentrale Stehtische unter großen Marktschirmen bieten Schutz bei Regen oder Schneefall und laden so zum Verweilen auch bei schlechter Wetterlage ein. Schwetzingens Partnerstädte Schrobenhausen, Karlshuld, Wachenheim, Pápa, Spoleto und Lunéville sorgen vom 6. bis 9. Dezember mit landestypischen Produkten und Speisen für internationales Flair.

Auf der Bühne treten zahlreiche Vereine und regionale Musikgruppen auf, unter anderem Hugo and Friends, Alive Vocals, Tanja Hamleh, der evangelischen Posaunenchor, Who2Ladies, die Kurpfälzer Alphornbläser, The Chaotics, Amokoustic Trio und Hanna Czarnecka. Höhepunkte sind die Auftritte von Jonathan Zelter und Eden Noel. Diesmal kommt nach längerer Abwesenheit auch wieder der Nikolaus auf den Schwetzinger Weihnachtsmarkt - natürlich am Donnerstag, 6. Dezember. Am Sonntag, 2. Dezember, gibt es mit "Weihnachten im verschneiten Zauberschloss auf Hogwarts" eine Kindershow. Am Samstag, 15. Dezember, spielt die Tournee-Oper-Mannheim mit "Aida und der magische Zaubertrank" eine Kinderoper. Und im Anschluss ist der Weihnachtsmann mit der roten Kugel als weihnachtlicher Walking-Act unterwegs. Am Freitag, 30. November, findet die "Nacht der Lichter" statt, die Geschäfte haben zum Weihnachtsshopping bis 22 Uhr. Am ersten Wochenende wird auch der traditionelle Kinderwunschtraumbaum aufgestellt. Daran hängen Wünsche von Kindern, bei denen ein Geschenk unterm Tannenbaum nicht selbstverständlich ist. Wer möchte, kann sich einen Kinderwunsch vom Baum nehmen und ihn erfüllen.

Die Stadt bietet zudem ein kulturelles Begleitprogramm an. Zur kostümierten Stadtführung "Laternenführung durch das winterliche Schwetzingen" lädt die Tourist Information am 1., 8. und 15. Dezember um 17 Uhr ein. Im Karl-Wörn-Haus gibt es eine kleine Ausstellung zum 200. Jubiläum des Weihnachtslieds "Stille Nacht, heilige Nacht" unter dem Titel "Stille Nacht - Zwischen Andacht und Patriotismus". Die Mozartgesellschaft lädt am Samstag, 1. Dezember, zu "Die Kakaokantate - Ein musikalisches Märchen für die ganze Familie" ins Rokokotheater ein. Das Musical "Dschungelbuch" gastiert dort am Samstag, 7. Dezember. Der Kunstverein Schwetzingen lädt vom 30. November bis zum 16. Dezember zu "Franziskus Wendels - Weihnachtliche Lichtinstallationen" in die Schlosskapelle ein.

"Weihnachten in Schwetzingen ist viel mehr als Konsum und Stress", betont Drechsler. "Weihnachten in Schwetzingen bedeutet Zeit zu haben für Mensch und Kultur."

Info: Der Schwetzinger Weihnachtsmarkt findet jeweils von Donnerstag bis Sonntag, 29. November bis 2. Dezember, 6. bis 9. Dezember und 13. bis 16. Dezember, statt. Das Programmheft liegt im Tourismusbüro aus und ist im Internet unter www.schwetzingen.de einsehbar.