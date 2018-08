Von Jennifer Reutter

Schwetzingen. Die Bühne des Schwetzinger Rokoko-Theaters verwandelte sich am Sonntag in eine große Manege, als an die 100 Kinder aus der Rhein-Neckar-Region zeigten, was sie beim Kinderzirkus gelernt haben. Die Nachwuchsartisten zwischen drei und zwölf Jahren haben in der vergangenen Woche ihr eigenes Zirkusprogramm auf die Beine gestellt. Das Ergebnis des Workshops sind sieben beeindruckende Choreografien, die in eine Geschichte über ein Schwetzinger Museum eingebettet sind, das so aufregend wie eigenartig ist.

Die erste Nummer spielte in einer Gruft, deren Bewohner bei genauerer Betrachtung alles andere als tot waren. Die auferstandenen Frankensteins waren sogar so quicklebendig, dass sie auf Gymnastikbällen seilspringen oder jonglieren konnten.

Ein weiterer Höhepunkt war der Auftritt der Außerirdischen, die sich wie echte Profis an Ring und Trapez bewegten. Immer wieder zeigten die Kinder beeindruckende Kunststücke: Sie hingen kopfüber vom Trapez oder kletterten in die Höhe und nahmen dabei kunstvolle Posen ein. Bis zu fünf Kinder gleichzeitig zeigten an einem Gerät ihr Können.

Das Publikum drückte während der Vorstellung immer wieder seine Begeisterung aus und spendete anerkennenden Applaus. Gegen Ende nahm die Geschichte um das merkwürdigen Museums noch einmal Fahrt auf: Ein Rubin wurde von Unbekannten aus der Ausstellung entwendet.

Der Diebstahl verlief besonders spektakulär. Die besagten Räuber kletterten an Seilen auf elegante Weise in schwindelerregende Höhen hinauf, um den von der Decke hängenden Edelstein zu erreichen.

Bevor der Vorhang fiel, standen alle Kinder noch einmal zusammen auf der Bühne. Jedes von ihnen durfte sich einzeln vor dem Publikum verbeugen, um so seinen verdienten Applaus zu erhalten. "Für mich ist der Kinderzirkus eine Herzensangelegenheit", erklärte Monika Mayer-Kuhn mit einem Strahlen auf dem Gesicht. Die Leiterin des Fördervereins der Kinder und Jugendarbeit in Schwetzingen hat den Kinderzirkus organisiert.

Das tut sie seit 2013 zusammen mit Jan Schaarschmidt. Der gelernte Erzieher hat sich mit seiner Firma Jan Projekte selbstständig gemacht und organisiert seitdem zahlreiche Workshops und Veranstaltungen für Kinder. Schaarschmidt und Mayer- Kuhn haben ein Team hinter sich, dass sie tatkräftig unterstützt. Es besteht aus zwölf freiwillige Helfern, einer davon ist der 13-jährige Jan. Er hatte die Jahre zuvor noch als Nachwuchsartist selbst auf der Bühne gestanden. Jetzt hilft er bei der Organisation.

Den Kindern standen während des Projekts aber auch echte Profis zur Seite. Bart Hoving beispielsweise ist professionell ausgebildeter Artist. Er hat den jungen Workshop-Teilnehmern die richtigen Kniffe für einen gelungenen Auftritt gezeigt, aber sie auch mental unterstützt "Es ist schön, das Selbstvertrauen der Kinder zu stärken", berichtet er. Bei über 100 Kinder verschiedenster Charaktere kann es schon mal zu Reiberein kommen.

Anna Mildenberger und Daniela Hofmann haben die pädagogische Leitung des Projekts in die Hand genommen. Das bedeutet zum einen Konflikte zwischen Kindern schlichten, aber zum anderen auch freiwillige Helfer bei ihrem Umgang mit den Kindern zu führen und anzuleiten. Ob sie nächstes Jahr wieder mit von der Partie sind? "Definitiv", antwortet Anna beim Kinderzirkus Mildenberger.

Die kleinen Teilnehmer hatten beim Workshop und ihrem Auftritt viel Spaß. Maxi hat die Woche beim Kinderzirkus sehr gut gefallen. Kein Wunder also, dass er mit gerade einmal fünf Jahren bereits das dritte Mal dabei ist. So wie er hatten auch die anderen Nachwuchs-Artisten ein Lächeln im Gesicht. Mit großen Augen erzählten sie ihren Eltern von ihrem Auftritt. Nicht unwahrscheinlich also, dass es für einige von ihnen nicht der letzte große Auftritt im Kinderzirkus war.