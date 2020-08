Von Alexander Albrecht

Schwetzingen. "Eine einzige Katastrophe", nennt Raquel Rempp die Situation in und rund um den Schwetzinger Racketclub. Deshalb hat die engagierte Flüchtlingshelferin und ehemalige Stadträtin (Freie Wähler) einen Freundeskreis gegründet, der viel Zuspruch erfährt. Die Initiative will demnächst Ortsbesichtigungen in dem Sportzentrum anbieten.

Frau Rempp, warum wollen Sie und der Freundeskreis Matthias Vogel helfen?

Ich kenne Herrn Vogel noch aus der Zeit, als meine Töchter am Kinderferienprogramm im Racketclub teilgenommen haben, wo es ihnen immer sehr gut gefallen hat. Außerdem hat er sich in zahlreichen sozialen Projekten eingebracht. Ich habe ihn als engagierten und hilfsbereiten Menschen kennengelernt. Jetzt ist der Racketclub nach der Nutzung als Flüchtlingsunterkunft total zerstört, und Herr Vogel muss gegen das Land klagen, um seine Existenz nicht zu verlieren.

Wie konnte es so weit kommen?

Aufgrund meiner politischen Vergangenheit als Stadträtin habe ich bei einigen Stellen nachgefragt, aber hier wollte, konnte oder durfte man mir leider überhaupt keine Auskunft geben. Also schrieb ich einen Leserbrief. Daraufhin bekam ich etliche Rückmeldungen von vielen Menschen, die genau wie ich sehr irritiert über die Vorgänge rund um den Racketclub sind. Schließlich wandte ich mich direkt an Herrn Vogel, um mehr zu erfahren.

Welchen Eindruck haben Sie bekommen?

Nachdem er mir seine Situation geschildert und mich eingeladen hat, die Halle zu besichtigen, mir wirklich alle Fragen beantwortete und sogar von sich aus Einsicht in alle Unterlagen gewährte, war ich der Überzeugung, dass hier etwas falsch und nicht rechtens gelaufen ist beziehungsweise läuft. Mein Gerechtigkeitsempfinden sagte mir, dass ich mich hier unbedingt einmischen sollte.

Wie haben Sie den Racketclub vor der Belegung mit Geflüchteten wahrgenommen?

Für mich war die Halle vollkommen in Ordnung, und auch sonst hatte ich persönlich nur Gutes gehört. Herr Vogel hat sich sehr bemüht, dass alle seine Gäste Spaß und eine schöne Zeit haben, und man hat immer gemerkt, wie begeistert er von seinem Projekt ist.

Und danach?

Als der Racketclub 2015 plötzlich von heute auf morgen zur Notunterkunft werden sollte, konnte ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Nicht nur ich war der Meinung, dass das eine schlechte Idee ist, auch die anderen Stadträte, der Oberbürgermeister und der Arbeitskreis-Asyl waren dagegen. Während der Belegung war ich als Stadträtin und Flüchtlingshelferin in der Halle und konnte mich mit eigenen Augen davon überzeugen, dass wir alle mit dieser Meinung mehr als Recht hatten. Es war, gelinde gesagt, eine einzige Katastrophe. Viel zu viele Menschen auf viel zu kleinem Raum mit viel zu wenig Belüftung, Fenstern, sanitären Anlagen und so gut wie keinen Ausweichmöglichkeiten. Damals habe ich in erster Linie an die Menschen gedacht, die diese Zustände ertragen mussten, aber es war schon früh klar – und für jeden ersichtlich – dass die Halle dabei zerstört und der Wiederaufbau sehr teuer werden würde. Ich kann jedem nur raten, sich selbst ein Bild zu machen, Fotos und Beschreibungen können das nicht annähernd wiedergeben. Man kann sich nicht vorstellen, dass man in so einer riesigen Anlage, die vorher so schön, hell und freundlich war, nicht einen Flecken findet, der nicht völlig zerstört oder verdreckt ist. Es ist einfach nur total traurig.

Was werfen Sie dem Kreis vor?

In der Flüchtlingskrise hat das Landratsamt Matthias Vogel im Zuge eines polizeilichen Notstands in die Pflicht genommen, die Sporthalle, die er sein Leben lang aufgebaut hat und die seine Existenz bedeutet, zur Verfügung zu stellen, um Menschen vor der Obdachlosigkeit zu bewahren. Man hat ihm versprochen, ihn für seinen Nutzungsausfall zu entschädigen und die Halle in einem einwandfreien Zustand zurückzugeben. Dann ist man in verantwortungs- und rücksichtsloser Art und Weise mit dieser Halle umgegangen, hat zugelassen, dass sie völlig zerstört wird. Anstatt wenigstens für die Schäden aufzukommen, lässt man den Eigentümer mit dem Schaden und ohne Chance, mit der Halle Einnahmen zu erzielen, allein. Als er sich beschwert und selbst um Hilfe bittet, zwingt man ihn in ein langwieriges und teures Gerichtsverfahren. Wieso beendet man die Sache, die man gemeinsam begonnen hat, nicht auch konstruktiv miteinander? Wieso setzt man sich nicht gemeinsam an einen Tisch und spricht miteinander?

Wie könnte eine Lösung aussehen?

Eine gute, einfache und anständige Lösung wäre, wenn Landrat Stefan Dallinger sich vor seine Mitarbeiter stellen und ihnen klarmachen würde, dass sie für die Fehler, die damals in der Krise passiert sind, keine Konsequenzen zu befürchten haben. Dann könnten diese ihre vorab mündlich und schriftlich gegebenen Zusagen, nämlich "für alle Schäden aufzukommen", einhalten, und die Sache wäre gelöst. Man könnte zum Beispiel einen Schlichter einschalten, um zwischen den Parteien zu vermitteln. Zuvor müssten die juristischen Verfahren ausgesetzt werden.

Kreissprecher Ralph Adameit hat der RNZ diesbezüglich mitgeteilt, dass sich das Landratsamt vor und während der juristischen Auseinandersetzungen um eine außergerichtliche Einigung bemüht habe. Die gegenseitig geäußerten Rechtsauffassungen ließen diese Bemühungen aber nicht als erfolgversprechend erscheinen.

Das bedauern wir und ist sehr schade. Wir werden aber nicht nachlassen.

In Schwetzingen kursieren Gerüchte, wonach Matthias Vogel den Racketclub auf Kosten des Steuerzahlers aufwendig sanieren will.

Er hatte schon 2015 vor, die Halle außerhalb der Spielsaison einige Monate lang für Modernisierungsarbeiten zu schließen. Das Angebot sollte etwa um Kletterwände erweitert, der Eingangsbereich etwas moderner gestaltet werden. Keinesfalls aber plante er, den Boden oder das Dach – beides war damals vollkommen in Ordnung – zu erneuern. Matthias Vogel hatte nicht vor, die Halle für 1,4 Millionen Euro zu modernisieren. Das ist wohl die voraussichtliche Höhe des Schadens.

Wie viele Mitstreiter haben Sie inzwischen gefunden?

Trotz der coronabedingten Einschränkungen erleben wir einen so großen Zuspruch, dass wir die vielen Nachfragen kaum noch einzeln beantworten können. Der Freundeskreis hat deshalb seit Mitte April eine Internetseite mit den wichtigsten Infos. Im Mai und Juni hatte die Seite schon knapp 100.000 Zugriffe, und das Interesse nimmt ständig weiter zu. Auf Facebook zählen wir aktuell 1000 Unterstützer. Demnächst wollen wir Termine für jeweils maximal 30 Personen in der Halle anbieten.

Wäre es angesichts der immensen Schäden vielleicht besser, den Racketclub zu schließen und abzureißen?

Nein, das ist keine Option. Der Freundeskreis, sehr viele Bürger aus Schwetzingen und dem Umland und Herr Vogel wollen den Racketclub wieder aufbauen. Wenn der Racketclub tatsächlich abgerissen werden sollte, dann wäre es das bedauerliche Ergebnis von Politikversagen und Behördenwillkür.

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.freundeskreis.racketclub.de.