Die Heidelberger Straße in Oftersheim ist stark befahren. Mit der Besiedelung der „Schwetzinger Höfe" könnte der Verkehr dort weiter zunehmen, meinen einige Gemeinderäte.

Oftersheim. (stek) Für die Stadt Schwetzingen ist es die größte städtebauliche Entwicklung seit den 1990er-Jahren. Auf dem ehemaligen Werksgelände der Firma Pfaudler entsteht in den nächsten Jahren ein neuer Stadtteil: die "Schwetzinger Höfe". Doch während man in der Spargelstadt sehnlichst auf den dringend benötigten neuen Wohnraum wartet, beobachten die Entscheidungsträger im benachbarten Oftersheim das Bauprojekt mit Argusaugen.

Natürlich sei die Innenverdichtung angesichts des Wohnraummangels und der angestrebten Begrenzung des Flächenverbrauchs zu begrüßen, erklärte Bürgermeister Jens Geiß in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstag. Doch das Bauprojekt wirke sich in "nicht unerheblichem Maße" auch auf die Gemeinde Oftersheim aus, vor allem auf den Verkehrsfluss. Ein neuer Stadtteil mit neuen Bewohnern bedeute auch mehr Verkehr, und das könne bei der derzeitigen Infrastruktur durchaus zu massiven Problemen führen.

Deshalb sei eine frühe Beteiligung und Einflussnahme der Gemeinde in Form einer detaillierten Stellungnahme wichtig. Das sahen auch die Gemeinderäte so. In Bezug auf die Anzahl der Wohnungen, die Höhe der Gebäude und die Art des Gewerbes sei vieles ja noch nicht endgültig klar, meinte Michael Seidling (FWV). Sicher sei dagegen, dass die Verkehrswege im Nordosten, rund um den Kreisel bei der Scheffelstraße, schon jetzt überlastet seien. Eingezwängt zwischen Bahntrasse und stark befahrenen Straßen, prognostizierte er für das Projekt "Schwetzinger Höfe" ganz grundsätzlich einige Probleme.

Für Seidling steht fest, dass sich die Verkehrsflüsse durch das geplante neue Quartier verschlechtern werden. Der Verwaltung sprach Seidling ein Kompliment aus. Die Stellungnahme greife alle relevanten Punkte auf und kommuniziere klar die Interessen der Gemeinde Oftersheim. Dem schloss sich Annette Dietl-Faude (CDU) an. Die sich durch die Verdichtung verändernden Verkehrsströme sah sie genau wie Patrick Schönenberg (Grüne) als problematisch an. Im Interesse Oftersheims müsse man sich mit der Stadt Schwetzingen unbedingt abstimmen und eine Lösung zur beidseitigen Zufriedenheit finden. Der Grüne befürchtet, dass die Gemeinde am Ende vor vollendete Tatsachen gestellt wird.

Jens Rüttinger (SPD) gab sich ebenfalls misstrauisch. Grundsätzlich sei eine Nachverdichtung gut, aber sie müsse – vor allem bei einer solchen Größe – mit den Nachbargemeinden abgestimmt werden. So wie beim gemeinsamen Einzelhandelskonzept von Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt. "Könnte es sein, dass die Stadt mit dem neuen Quartier das Konzept unterläuft und mit der Neuansiedlung von Einzelhändlern die Belastungen für unsere Händler wieder zunehmen?", fragte Rüttinger. Auch in Bezug auf den Verkehr in der Heidelberger Straße erwartet der Sozialdemokrat nichts Gutes. "Da drohen nicht hinnehmbare Belastungen", mahnte Rüttinger.

Peter Pristl (FDP) sah das Ganze etwas entspannter. Er betonte, dass noch keine endgültige Planung vorliegt. Darüber hinaus rechnet der Liberale nicht wirklich mit ernsthaften Konsequenzen für Oftersheim. "Verkehrsprobleme wird es eher in Schwetzingen geben, und um die müssen sich dann die Schwetzinger kümmern." Der Gemeinderat sprach sich schließlich einstimmig für die detaillierte Stellungnahme samt Kritik an den "Schwetzinger Höfen" aus. Man eröffne damit einen Dialog auf Augenhöhe, so die Hoffnung der Räte.