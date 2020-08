Schwetzingen/Plankstadt. (pri) Der LKW-Unfall am 20. Mai hat in der Nordröhre des Tunnels der Ortsumgehung Schwetzingen (Bundesstraße B535) in Fahrtrichtung Mannheim erhebliche Schäden hinterlassen. Unter anderem sind Teile der Beleuchtung und der Kabeltrassen am Tunneleingang und Tunnel selbst auf einer Länge von knapp 100 Meter beschädigt worden.

Ab dem heutigen Montag soll eine vom Straßenbauamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis beauftragte Fachfirma die Unfallschäden reparieren. Dafür wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Mannheim ab 10 Uhr voraussichtlich bis Freitag voll gesperrt. Eine Umleitung über Plankstadt ist ausgeschildert.

Nach der Demontage der beschädigten Teile wird die beauftragte Fachfirma die neuen Kabeltrassen und die Beleuchtung montieren. "Wenn alles planmäßig verläuft, wird nach dem Funktionstest der Beleuchtung am Freitag, 28. August, der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben", erläutert der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien im Rhein-Neckar-Kreis, Matthias Knörzer.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis für diese Maßnahme und angepasste Fahrweise gebeten.

Update: Montag, 24. August 2020, 10.45 Uhr

B535-Tunnel wird nach Müllwagen-Crash für Reparatur gesperrt (Update)

Schwetzingen/Plankstadt. (RNZ/mare) Am 20. Mai riss ein Müllwagen die Decke des Tunnels der Schwetzinger Ortsumgehung auf der Bundesstraße B535 auf. Die Schäden waren massiv. Und zwar so sehr, dass der Tunnel nun von Montag bis Freitag, 24. bis 28. August, für die Reparaturarbeiten gesperrt werden muss. Das teilt das Landratsamt mit.

Unter anderem wurden bei dem Crash Teile der Beleuchtung und der Kabeltrassen am Tunneleingang und der Tunnel selbst auf einer Länge von knapp 100 Meter beschädigt worden. Voraussichtlich ab Montag, 24. August, wird eine Fachfirma diese Unfallschäden reparieren. Dafür wird die Tunnelröhre in Fahrtrichtung Mannheim ab 10 Uhr voraussichtlich bis Freitag, 28. August, voll gesperrt. Eine Umleitung über Plankstadt ist ausgeschildert.

Zunächst werden die beschädigten Teile entfernt, dann die neuen Kabeltrassen und die Beleuchtung montiert. "Wenn alles planmäßig verläuft, wird nach dem Funktionstest der Beleuchtung am Freitag, 28. August, der Tunnel wieder für den Verkehr freigegeben", so der Betriebsdienstleiter der Straßenmeistereien, Matthias Knörzer.

Update: Dienstag, 11. August 2020, 10.15 Uhr

Müllwagen reißt Tunneldecke auf (Update)

Plankstadt. (pri/mare) Der B535-Tunnel ist buchstäblich vermüllt: Ein Müllwagen ist am Mittwochvormittag im nördlichen Tunnel der Ortsumgehung Schwetzingen an der Decke hängen geblieben.

Gegen 9.45 Uhr war ein Mülltransporter in Richtung Mannheim unterwegs, als sich kurz vor der Tunnel-Einfahrt die Heckklappe aufging und nach oben aufrichtete. Der Fahrer des unbeladenen Transporters bemerkte dies offenbar nicht und fuhr in den Tunnel hinein. Hier stieß die geöffnete Klappe dann an die Deckenbebauung und beschädigte diese auf einer Länge von rund 50 Metern.

Der Fahrer eines weiteren Lastwagens hinter dem Müllwagen hielt daraufhin sofort an und versperrte mit seinem Lastwagen die Fahrbahnen vor dem Tunnel, um andere Verkehrsteilnehmer auf die Situation aufmerksam zu machen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Wegen der Trümmer der Deckenbeleuchtung auf der Fahrbahn musste der Tunnel in Fahrtrichtung Mannheim voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Die Nordröhre des Tunnels in Fahrtrichtung Mannheim muss bis auf Weiteres gesperrt bleiben, teilte das Straßenbauamt des Rhein-Neckar-Kreises mit. Wie lange steht noch nicht fest. Die entstandenen Schäden müssen noch untersucht werden.

Warum sich die Heckklappe öffnete, ermittelt nun die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg.

Stand: Mittwoch, 20. Mai 2020, 14 Uhr