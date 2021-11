Schwetzingen.(RNZ) Die französische Sängerin Zaz tritt am Dienstag, 2. August 2022, um 20 Uhr unter freiem Himmel im Schlossgarten in Schwetzingen auf. Das gab der Veranstalter, die Konzertagentur Provinztour, am Montag bekannt. Zaz hat im Oktober ihr fünftes Album "Isa" veröffentlicht. Die Französin, die mit bürgerlichem Namen Isabelle Geffroy heißt, wird von manchen mit Edith Piaf oder Ella Fitzgerald verglichen und rund um die Welt gefeiert – unter anderem in Deutschland, Spanien, Japan, Südamerika, Osteuropa, Russland, Mexiko und Kanada. Als Teenager zog sie von Bordeaux nach Paris, der Beginn einer einzigartigen Reise. Seit Beginn ihrer Karriere 2010 mit dem Hit "Je veux" hat Zaz viele Preise gewonnen, darunter 2015 den Echo in der Kategorie "Beste Künstlerin international Rock/Pop". Außerdem hat sie mehr als vier Millionen Alben verkauft, die in zwölf Ländern Gold-Status oder mehr haben.

Der Kartenvorverkauf für das Konzert am 2. August 2022 in Schwetzingen beginnt am 24. November über Paypal, Samsung und die Telekom. Der Ticketmaster-Presale startet am 25. November. Der allgemeine Kartenvorverkauf beginnt am 26. November. Die Karten gibt es unter www.provinztour.de oder telefonisch über die Ticket-Hotline 0621 / 10 10 11.

Für die Veranstaltung gelten die zum Zeitpunkt des Konzerts gesetzlich gültigen Corona-Bestimmungen. Karten für Rollstuhlfahrerplätze und für Menschen mit hundertprozentiger Schwerbehinderung, die eine Begleitperson benötigen, sind ausschließlich bei Provinztour unter der Telefonnummer 07139 / 547 oder per E-Mail an ticket@provinztour.de erhältlich. Kinder unter sechs Jahren haben auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt.