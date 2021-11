Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Oberbürgermeister René Pöltl gibt das Zeichen zur Abfahrt, und schon macht sich bei permanentem Nieselregen ein kleiner Trupp mit Fahrrädern auf den Weg rund um das neu gestaltete Schwetzinger Rondell. Auf knallrot markierten Fahrradwegen, die stellenweise gegenüber der Fahrbahn für die Autos mit sogenannten Bischofsmützen abgesichert sind, geht es auf dem Drahtesel einmal ums Rondell herum, das nun bis auf drei Fußgängerampeln ampelfrei ist. Dort, wo die Autospur in die Mannheimer Straße abbiegt, ist das Rot des Fahrradstreifens unterbrochen. "An dieser Stelle müssen die Fahrradfahrer die Vorfahrt der Kraftfahrzeuge beachten", erklärt Patrick Karg von der gleichnamigen Fahrschule in Schwetzingen.

Anders sieht es an der Ausfahrt in die Lindenstraße aus. Dort ist der rote Fahrradstreifen weitergeführt. Eine etwas unklare Situation, sowohl für Auto- als auch Fahrradfahrer. Auf Anregung des Fahrschullehrers soll dort noch ein weißer Abbiege-Pfeil angebracht werden. "Dann wäre klarer, dass das Auto, wenn es abbiegt, blinken und Rücksicht nehmen muss auf die Fahrradfahrer", erklärt Karg. Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel stimmt dem zu. "Es geht vor allem um eine gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer", hebt der Oberbürgermeister hervor. Auch die Fußgänger kommen zu ihrem Recht. Die verbliebenen Ampeln am Rondell sind nämlich Fußgängerampeln. Die Querung des Kreisverkehrs wird so per Knopfdruck zum "Kinderspiel". Vor allem Schüler benötigten diese Hilfen auf dem Schul- oder Nachhauseweg, betont Pöltl.

Das Rondell am nördlichen Stadteingang war lange Zeit ein Brennpunkt des Verkehrsgeschehens in der Spargelstadt. Doch mit dem Bau der Bundesstraße 535 und der Herausnahme der Bundesstraße 36 aus dem Schwetzinger Stadtkern verringerte sich die Zahl der Autos, die über das Rondell fuhren, extrem. Trotzdem machte sich die Stadtverwaltung darüber Gedanken, wie man den Verkehr dort besser steuern könnte, um die Dominanz der Autos etwas zurückzunehmen. Mit der jetzigen Lösung eines weitgehend ampelfreien Kreisverkehrs will man allen Verkehrsteilnehmern gerecht werden.

Eigentlich ist das Rondell gar kein Kreisverkehr. Weder in Bezug auf die Form noch auf die verkehrsrechtlichen Vorschriften. In einem klassischen Kreisverkehr gibt es keine Ampel, auch keine Fußgänger-Bedarfsampel. Die Einfahrt ist nicht mit einer Vorfahrt verbunden, sondern der Verkehr im Kreisel hat Vorfahrt. Das ist beim Rondell anders. Verkehrsrechtlich ist es eher eine "runde Kreuzung". Aus diesem Grund ist der rote Fahrradweg auch an zwei Stellen unterbrochen, und die Fahrradfahrer müssen den ausfahrenden Autos Vorfahrt gewähren.

"Seit diesem Wochenende ist der Verkehr auf dem umgestalteten Rondell freigegeben", berichtet Bürgermeister Matthias Steffan. In den Sozialen Medien habe es punktuelle Kritik an der Neugestaltung gegeben. "An uns hat sich aber niemand gewandt. Es gab keine direkte Kritik uns gegenüber", sagt Steffan. Außerdem müssten sich alle Verkehrsteilnehmer erst noch an die Wegeführung gewöhnen. "Am Anfang ist man da vielleicht ein wenig verunsichert bei der Einfahrt in eine neue, unbekannte Situation", so Steffan.

Der Oberbürgermeister erläutert auch die Motivation für das neue "Kreisverkehrsmodell". Der auf zwei Jahre angesetzte Modellversuch ist vom baden-württembergischen Verkehrsministerium genehmigt und kostet rund 400.000 Euro, inklusive einiger Sanierungsarbeiten im Untergrund, die man gleichzeitig vorgenommen hat. "Etwa sechs Wochen hat der Umbau gedauert", erzählt Kai Schemenauer vom Tiefbauamt. "In ganz Baden-Württemberg gibt es keine vergleichbaren Kreisel", betont Pöltl. "Wir haben uns dafür Vorbilder in den Niederlanden angeschaut. Und es waren ja die Bürger, die ursprünglich wollten, dass die Ampeln entfernt werden." In den Niederlanden seien die Unfallzahlen an derartigen Kreisverkehren um 80 Prozent zurückgegangen.