Marco Renic, Inhaber der Cantina Mexicana, denkt in der Krise an die Anderen. Foto: len

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Selbst wenn nur einer kommt, hat sich das Warten gelohnt", betont Marco Renic, Inhaber des Restaurants Cantina Mexicana auf dem Schwetzinger Schlossplatz. Seit Samstag bietet er kostenlos warme Suppen für alle Menschen an, die sich dafür interessieren. Sein Restaurant ist – wie alle anderen auch – seit Donnerstag geschlossen.

Den Verkauf von Speisen zum Mitnehmen dürfte er zwar anbieten, aber das lohnt sich für ihn nicht. Da verschenkt er die Lebensmittel lieber, indem er mit seinen Mitarbeitern Suppe kocht. Zuerst war es eine schmackhafte Gemüsesuppe, seit Dienstag kochen sie leckere Hühnersuppe.

Der Schlossplatz ist seit Donnerstag wie leer gefegt. Renic hat in den zwei Stunden, die er täglich vor Ort ist, gezählt, wie viele Leute über den Schlossplatz gehen. "Das waren gestern keine 80 Menschen in zwei Stunden", sagt er. "Eigentlich wollte ich am vergangenen Freitag bei der Schwetzinger Tafel der Caritas mithelfen, aber die hatten schon zu", erzählt er weiter.

"Dann habe ich beschlossen, hier etwas zu unternehmen. Die zwei Stunden am Tag tun mir nicht weh". Und so steht er nun jeden Tag zwischen 17 und 19 Uhr vor seinem Lokal und wartet darauf, dass die Leute sich eine warme Suppe bei ihm abholen. Am Samstag wurden noch 100 Portionen abgeholt, am Montag waren es jedoch nur noch vier Menschen, die 18 Portionen holten. Am Dienstag kamen zwei Personen.

Der Cantina-Wirt hat beim Kaufland-Supermarkt in Schwetzingen selbst geschriebene Plakate mit dem Hinweis aufgehängt, dass er vor seiner Gaststätte Suppen ausgibt. Denn viele Bedürftige hätten vielleicht keinen Zugang zum Internet als Informationskanal, vermutet er. Eventuell gebe es auch eine Sprachbarriere. Aber diejenigen, die jetzt nicht mehr bei der Schwetzinger Tafel einkaufen können, haben jederzeit die Möglichkeit, zu ihm zu kommen. Auch seine Mitarbeiter können sich übrig gebliebene Lebensmittel mit nach Hause nehmen. Und natürlich auch etwas von den Suppen.

Seit 25 Jahren gibt es die Cantina Mexicana am Schlossplatz. Es ist eins der ältesten Restaurants am Platz – mit einem der jüngsten Besitzer. Vor mehr als 30 Jahren kam Marco Renics Vater als Gastarbeiter aus Kroatien nach Deutschland. Irgendwann pachteten seine Eltern dann die Zoo-Gaststätte in Heidelberg. Über Umwege kamen sie nach Schwetzingen, erzählt der gebürtige Heidelberger. Heute beschäftigt er in seiner Gaststätte fünf Angestellte. Für sie hat er bereits Kurzarbeitergeld beantragt.

Aber seine Aushilfen und Aushilfskräfte, zum Beispiel Studenten, haben jetzt erst einmal kein Einkommen mehr. Auch ihnen will Marco Renic helfen, so gut es eben geht. Und wenn es nur eine warme Suppe ist. "Alle können hierher kommen", betont er.