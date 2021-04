Von Stefan Kern

Schwetzingen. Natürlich ist die Beteiligung der Hausärzte am Impfkarussell nicht der Befreiungsschlag, mit dem alles besser wird. Dafür sind die fünf Fläschchen von Biontech/Pfizer in der ersten Woche dann doch zu mickrig. "Wenn wir Hausärzte endlich richtig ins Spiel kommen, schaffen wir es auch aus diesem lähmenden Lockdown heraus", sagt Dr. Monika Kruse von den "Ze:ro-Praxen, Medizinisches Versorgungszentrum Schwetzingen-Schälzig".

Sie impft seit Donnerstag – für die Medizinerin eine große Sache: "So nervös war ich schon sehr lange nicht mehr." Dabei gehört das Impfen zum Alltag. Aber nach einem Jahr erzwungenen Wartens brannte sie darauf, den Kampf gegen das Coronavirus aufzunehmen. Einem Krankheitserreger nicht wirklich auf die Pelle rücken zu können, sei für Ärzte nur schwer auszuhalten, erklärt Kruse.

Umso glücklicher habe sie die Nachricht von dem Impfstoff vernommen. Auch wenn ihr klar war, dass damit die Zielgerade noch lange nicht erreicht sei. "Nach der Impfstoffforschung ist das Impfen der zweite Marathonlauf", betont Monika Kruse. So wichtig die Impfzentren seien, für den durchschlagenden Erfolg müssten die Hausärzte sorgen. Und so tüftelten Kruse und ihr Team schon vor Wochen an einem Impfplan. Wann genau und wie viel Impfstoff die Praxis bekommt, war lange unklar. Daher wurden Listen erstellt, die die altbekannten Kriterien wie Alter und Vorerkrankungen auch noch mit der Entfernung der Patienten zur Praxis verknüpften. "Wir wollten je nach Impfmenge so flexibel wie möglich sein."

Als die Praxis die fünf Fläschchen mit dem Biontech-Impfstoff bekam, lief alles wie am Schnürchen. Besonders stolz ist Kruse auf ihre Mitarbeiter wegen der Entnahme des Impfstoffs aus den kleinen Fläschchen. Da müsse auf den Milliliter genau gearbeitet werden, um das maximal Mögliche rauszuholen. Ziel sind exakt 0,3 Milliliter des Impfstoffs in der Spritze. "Wir waren so gut, dass es am Ende für 34 Menschen reichte. Es lief wirklich alles fantastisch." Ihren Enthusiasmus entschuldigte sie mit dem "unendlich guten Gefühl als Ärztin beim Kampf gegen Corona endlich mit im Boot zu sitzen".

Auch der Umgang mit den Patienten lief weit besser als erwartet. Keine Impfskeptiker, viel Flexibilität und fast nur Verständnis für die Festsetzung der Impfreihenfolge. Natürlich habe es den einen oder anderen Privatpatienten gegeben, der auf eine etwas schneller Impfung gehofft habe. "Aber am Ende gab es immer Einsicht und Verständnis."

Nächste Woche gebe es zwar wieder nur fünf Fläschchen, doch in der übernächsten Woche werden es mehr. Allerdings fügte Monika Kruse an, dass dann nicht mehr sicher sei, dass der Biontech-Impfstoff geliefert wird. "Es könnte dann auch Astra-Zeneca sein." Aber auch dann erwartet sie keine wirklichen Probleme. Im Gegenteil, schon in wenigen Wochen habe man nach mehr als einem Jahr ein paar Probleme weniger.

Dabei weiß die Medizinerin, dass das Virus bleiben wird. Aber sie ist sich auch sicher, dass die Impfung ein Leben mit dem Virus ermögliche. "Dafür stehen auch wir Hausärzte."