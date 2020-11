Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Der Haupteingang ins alte Kino "Capitol" in Schwetzingen gleicht optisch einem griechischen Tempel. Vier weiße Säulen mit ionischen Kapitellen tragen die darüberliegende Dachkonstruktion. Die Fenster an der Seitenfassade und am angebauten ehemaligen Wohngebäude sind jedoch im expressionistischen Stil gehalten.

Das ist nicht verwunderlich. Schließlich stammt das Gebäude, in dem bis 1975 Westernfilme und Liebesdramen über die Leinwand flimmerten, aus dem Jahr 1926. "Es handelt sich ohne Zweifel um ein Stadtbild prägendes Gebäude, das auf jeden Fall erhaltenswert ist", betont der Schwetzinger Stadtbaumeister, Mathias Welle. In einem Fachaufsatz war gar einmal von einem "heroischen Gepräge" des Gebäudes die Rede. Doch davon finden sich heute nur noch an der Außenfasse Spuren. Im Innern ist das Haus architektonisch komplett ruiniert.

Seit Jahren bemühen sich Welle und die Stadtverwaltung, aus dem Areal rund um das ehemalige Kino in der Herzogstraße (ehemalige Froschgasse) eine Wohlfühloase für die Schwetzinger zu machen. Doch die Verhandlungen mit möglichen Investoren erweisen sich als zäh. Sanierungskosten in Höhe von schätzungsweise fünf bis sechs Millionen Euro, die notwendig wären, stellen eine hohe Hürde dar beim Verkauf des Gebäudes und des Grundstücks, das die Stadt schon vor Jahren erworben hat. Weil das Gebäude im Sanierungsgebiet "Herzogstraße/Schlossplatz" liegt und im Besitz der Stadt ist, hat die Verwaltung ein vertragliches Mitspracherecht darüber, wie das Gebäude nach dem Verkauf an einen Investor genutzt werden kann. Auch dies ist einem Verkauf nicht gerade förderlich. Allerdings können auch Fördergelder in die Kalkulation eines Investors einbezogen werden. Trotzdem: Ein Kino wird auf keinen Fall wieder einziehen.

Foto: Lenhardt

Der Haupteingang des leer stehenden und verschlossenen Doppelgebäudes ist mit schweren Vorhängeschlössern gegen jede Form von Vandalismus gesichert. Wer das ehemalige Kino betreten will, muss sich seinen Weg mithilfe einer Taschenlampe durch eine Seitentür bahnen. Kein Strom, kein Wasser, keine Heizung. Und auch architektonisch ist in dem Gebäude nach der Schließung des Kinos alles so geblieben, wie es einmal war.

Nachdem die Filmprojektoren 1975 aufgehört haben, zu rattern, war dort ein türkischer Basar eingezogen. Es folgten eine Sauna und schließlich eine Bar. Mit dem hohen, gewaltigen Zuschauerraum, der einst 600 Filmbegeisterte fassen konnte, wusste man jedoch nichts anzufangen. Auch nicht mit den schicken Emporen, Balkonen und Logen. Dort oben saß man einst auf gepolsterten Bänken, unten auf hölzernen Klappstühlen. Die Wände waren in dunklem, weichem Rot gehalten. Die hohe Decke leicht gebogen und mit floralem Dekor bemalt.

Der Saunabereich im Erdgeschoss wirkt, im Vergleich zum Rest, relativ gut erhalten. Foto: Lenhardt

Nach der Schließung des Kinos wurde der große Zuschauerraum horizontal durch eine 150 Tonnen schwere Stahlbetondecke in zwei Stockwerke geteilt. Eine zusätzlich eingezogene Wand teilte den großen Raum zudem in zwei Hälften. Im Erdgeschoss befindet sich bis heute die marode Saunaeinrichtung mit Umkleideräumen und Duschen. Der Schweißgeruch scheint bis heute in den Wänden hängen geblieben zu sein.

Eine alte Kücheneinrichtung modert vor sich hin, Barhocker stehen oben auf der Betondecke. Das Gemäuer darf nicht abgerissen werden, da es teilweise unter Denkmalschutz steht. Aber alles muss raus. Die einzige Lösung wäre eine komplette Entkernung, da die Fassade nicht angerührt werden darf. Aber das macht die Sache sehr teuer. Inzwischen habe die Kommune mehrere Millionen Euro in das Areal in der Herzogstraße investiert, erklärt Stadtbaumeister Welle. Vier bis fünf Gebäude hat sie gekauft. Dazu gehören auch der sogenannte Hähnchengrill gegenüber dem "Capitol" und das dahinterliegende Gebäude. Sie fallen eventuell schon im nächsten Jahr der Abrissbirne zum Opfer, damit dort ein Platz mit Wasserspiel als Aufenthaltsort für Bürger und Touristen entstehen kann.

Von dem begrünten Platz ausgehend, soll an der Außengastronomie der dortigen Pizzeria vorbei ein Grünbereich bis zu einer denkmalgeschützten Scheune, die ebenfalls der Stadt gehört, angelegt werden. "Den großen Baum, der dort steht, wollen wir wenn möglich erhalten", sagt Welle. Von dem Platz mit Aufenthaltsqualität soll später ein Fußweg direkt in die Fußgängerzone in der Mannheimer Straße führen.

Im Bereich vor dem "Capitol" in der Herzogstraße will die Stadt einen verkehrsberuhigten Bereich nach dem Konzept von "shared space" (deutsch: geteilter Platz), vergleichbar mit der Situation am Schlossplatz, einrichten. Das unattraktive Gebäude aus den 1960er-Jahren direkt gegenüber hätte die Kommune auch gern gekauft, um mehr offenen Raum um das ehemalige Kino herum zu schaffen. Aber der in China lebende Besitzer wolle nicht verkaufen, weil die Immobilie durch Pacht und Miete gute Rendite abwerfe.