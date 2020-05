Von Anna Manceron

Schwetzingen. Einsamkeit ist ein zweischneidiges Schwert: Wenn man einfach mal für sich sein möchte, kann ein Spaziergang allein im Wald unglaublich gut tun. Sehnt man sich aber nach Nähe, wird das Alleinsein schnell zur Qual. Ein Zustand, der vor allem für viele ältere Menschen in der Corona-Krise zum Alltag geworden ist – mit teils schwerwiegenden Folgen. Denn Kontaktverbot und soziale Distanz setzen selbst eingefleischten Eigenbrötlern mächtig zu.

Eine Erfahrung, die auch Gerhard Wandt in den vergangenen Wochen mehr als einmal machen musste. Der 89-Jährige lebt in Schwetzingen und ist seit 15 Jahren Witwer. Eigentlich stammt der Diplom-Ingenieur aus dem Ruhrgebiet, doch nach der Pensionierung zog es ihn zu Familie und Freunden in die Kurpfalz. "Das Gefühl, allein im Haus zu sein, kenne ich schon länger", erzählt er.

Aber dass die meisten sozialen Kontakte nun komplett wegfallen, daran hat auch er zu knabbern. Manchmal unterhalte er sich mit seinen Nachbarn am Zaun in vier bis fünf Metern Abstand. "Es gibt allerdings Tage, da spricht niemand ein Wort mit mir", berichtet der Senior. Früher ging er zumindest zwei Mal im Monat zur Kolpingsfamilie oder gelegentlich mit Bekannten im Schlossgarten spazieren und einen Kaffee trinken. Doch seit dem Beginn der Corona-Pandemie ist auch das nicht mehr möglich.

Nun dreht Wandt also allein seine Runden, werkelt im Garten und vertreibt sich die Zeit mit Kreuzworträtseln, Zeitung lesen oder Kochen. "Früher bin ich auch noch selbst einkaufen gegangen", sagt er. Aber da er als Senior zu einer Risikogruppe gehört, übernehmen das nun Familienangehörige für ihn. Diese Selbstständigkeit aufgeben zu müssen, belastet ihn. Allgemein sorgt das Kontaktverbot bei dem Rentner für ein ungutes Gefühl. "Man braucht diese persönlichen Kontakte", betont Wandt.

Wie wichtig die direkte Ansprache für ältere Menschen gerade in Krisenzeiten ist, erlebt Monika Theilig jeden Tag bei ihrer Arbeit. Sie leitet die Nachbarschaftshilfe der evangelischen Kirchengemeinde Schwetzingen und bietet gemeinsam mit ehrenamtlichen Helfern Unterstützung für Senioren im Alltag an. "Wir helfen ihnen bei der Hausarbeit, begleiten sie beim Spaziergang mit dem Rollstuhl oder unterstützen sie bei Arztbesuchen", berichtet Theilig. "Und wir sind da, wenn jemand nicht allein sein möchte."

Doch aufgrund der Corona-Krise musste auch die Nachbarschaftshilfe ihr Angebot stark einschränken. So könnten viele Ehrenamtliche derzeit keine Einsätze mehr übernehmen, weil ihre Kinderbetreuung weggebrochen ist. "Wir versuchen aber auf jeden Fall, die Grundversorgung wie Einkaufen aufrechtzuerhalten", berichtet Theilig. Nicht mehr möglich sind jedoch die wöchentlichen Treffen der Betreuungsgruppe "Café Vergissmeinnicht" für pflegebedürftige Menschen.

Die Situation setze den Teilnehmern massiv zu, so Theilig. "Viele werden depressiv. Das merke ich, wenn wir telefonieren", sagt sie. Manche hätten sich daraufhin komplett zurückgezogen und resigniert. Für die Leiterin der Nachbarschaftshilfe steht außer Frage, dass man ohne persönliche Kontakte Gefahr läuft, innerlich zu verkümmern. "Telefonieren ist gut", meint sie. "Aber es ist etwas ganz anderes, jemandem gegenüber zu sitzen, ihn zu sehen, zu riechen und zu fühlen."

Um den älteren Menschen in dieser schwierigen Zeit Mut zu machen, hat sich Monika Theilig etwas überlegt: "Ich schreibe ihnen Briefe und lege Karten, Rätsel oder Blumensamen dazu", berichtet sie. Allgemein gäbe es in Schwetzingen ein großes Hilfsangebot – auch über die Nachbarschaftshilfe hinaus. Allerdings falle es vielen Senioren auch schwer, Hilfe anzunehmen. "Ich nenne diese Kriegs- oder Nachkriegsgeneration oft die Kernarbeiter", sagt sie. "Das sind Menschen, die sehr viel gearbeitet und sich immer um andere gekümmert haben, zum Beispiel um die eigenen Eltern. Jetzt im Alter selbst Hilfe anzunehmen, müssen viele von ihnen erst lernen."

Für Gerhard Wand hat die Corona-Krise auch etwas Gutes. "Nach dem Krieg war unsere Gesellschaft von einer starken Solidarität geprägt – wenn auch gezwungenermaßen", erinnert er sich. Im Laufe der Jahre sei dieser Zusammenhalt verloren gegangen. Statt sich gegenseitig zu unterstützen, habe jeder für sich gelebt. "Nun braucht man den Nachbarn mal wieder, das hat ja auch etwas Schönes."