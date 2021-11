Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Said Azami ist 38 Jahre alt, etwa 20 Jahre seines Lebens verbrachte er auf der Flucht. Seit fünf Jahren hat der gebürtige Afghane ein Bleiberecht in Deutschland und in Schwetzingen ein neues zu Hause gefunden. Mittlerweile arbeitet er als gelernter Altenpflegehelfer in einem Seniorenheim. Nachdem die Taliban-Regierung die Macht in seiner Heimat übernommen hat, macht er in ganz Deutschland auf die Menschenrechtsverletzungen und die Unterdrückung der afghanischen Frauen und Mädchen aufmerksam: "Mädchen dürfen nicht mehr die Schule besuchen, Frauen werden ausgepeitscht und gesteinigt. Frauen dürfen nicht mehr arbeiten, sodass alleinerziehende Mütter ihre Kinder nicht mehr ernähren können."

Said Azami. Foto: Lenhardt

Said Azami wuchs in einem 100-Seelen-Dorf im Norden des Landes auf. Sein Vater war ein angesehener islamischer Mullah. Von ihm wurde Azami in einem Islam der Menschlichkeit unterwiesen. "Mein Vater hat den Islam in der Tiefe ergründet, gleichzeitig war er sachlich und nüchtern." Sein Vater wandte sich gegen eine Religion der Gewalt, obwohl er mit seiner Familie selbst viel Gewalt erleben musste.

Wenn sich Said Azami an seine Kindheit erinnert, dann erinnert er sich an russische Bombardierungen. Er wurde am Kopf von einem Bombensplitter getroffen, die Wunde wurde mit Blättern und einer selbst hergestellten Salbe versorgt. "Ich hatte große Schmerzen." Das Haus seines Vaters wurde zerstört, die Familie musste fliehen.

Als Said Azami etwa 15 Jahre alt war, starb sein Vater. Der Jugendliche ging nach Kabul, um dort die Schule zu besuchen: "Ich lernte Arabisch, Chemie und viele andere Fächer." Doch nach zwei Jahren übernahmen die Taliban das erste Mal die Macht, und Azami musste in den Norden flüchten, unterwegs wurde er Zeuge von Diebstählen und Vergewaltigungen.

Im Norden des Landes litten die Menschen Hunger: "Viele lebten von ein bisschen Zucker mit Wasser, viele starben." Der Junge floh weiter nach Pakistan und besuchte dort eine Religionsschule: "Ich wollte das fortführen, was mein Vater gelebt hat. Aber die Lehren in dieser Schule waren brutal." Die Schüler wurden wie Gefangene gehalten und sollten gezwungen werden, auf der Seite der Taliban zu kämpfen, statt zu lernen. Doch Said Azami gelang erneut die Flucht.

Ein Schleuser presste Azami mit weiteren 15 Menschen in einen offenen Jeep und raste damit über die Grenze in den Iran. "Das Auto wurde beschossen. Einige Flüchtlinge fielen von der Ladefläche und sind gestorben." Im Iran fand Azami Arbeit auf dem Bau. In seiner Freizeit entdeckte er die Welt der Bücher. Er las die Werke des aufgeklärten Islam-Gelehrten Ali Schariati, aber auch europäische Bücher: "Mein Kopf öffnete sich. Ich fühlte mich frei." Mit den neuen Ideen kehrte er in seine Heimat zurück.

Doch die Taliban herrschten brutal: Männer wie Frauen und Kinder wurden für kleinste "Vergehen" wie einen rasierten Bart oder das Spiel mit Drachen von Taliban-Vertretern brutal geschlagen. Azami wurde mit einem Nagel, mit dem normalerweise Esel oder Pferde gezüchtigt werden, an Schultern und Rücken verletzt. Nach einiger Zeit flüchtete er erneut in den Iran. Als er abgeschoben werden sollte, setzte er seine Flucht in die Türkei fort.

Gemeinsam mit 19 anderen Flüchtlingen überquerte er in einem Schlauchboot das Meer und kam nach Griechenland. Schleuser versteckten die Gruppe in einem Lastwagen, der Obst transportierte – ohne Wissen des Fahrers. Nachdem der Lkw auf ein Schiff nach Italien verladen worden war, wurde die Luft zum Atmen knapp. "Wir klopften und schrien. Als die Luft immer weniger wurde, verließ mich die Kraft zum Klopfen." Doch ein Mitglied der Schiffsbesatzung hörte die Schreie der anderen und öffnete das Fahrzeug.

So wurden die Flüchtlinge gerettet, aber nach der Ankunft in Italien wieder nach Griechenland zurückgebracht. Von dort floh er über Italien nach Norwegen – wurde aber nach Afghanistan abgeschoben. Der 38-Jährige gab nicht auf und schaffte es schließlich nach Deutschland. Mithilfe von Raquel Rempp erhielt er schließlich das Bleiberecht. In Zusammenarbeit mit Azami hat Rempp zwei Bücher über Afghanistan geschrieben und im Selbstverlag gedruckt.