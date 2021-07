Schwetzingen. (vkn) Mit einem Grundsatzurteil hat das Bundesarbeitsgericht auf die Arbeitsbedingungen ausländischer Arbeitskräfte bei einer 24-Stunden-Betreuung von Senioren in häuslicher Pflege reagiert. Sie müssen nun mit dem Mindestlohn vergütet werden. Das Urteil sorgte in den vergangenen Wochen für heftige Debatten. Branchenverbände fürchten etwa, dass die häusliche Pflege damit kurz vor dem Kollaps steht. Die RNZ hat mit zwei ambulanten Pflegediensten in Schwetzingen darüber gesprochen, warum sie keine 24-Stunden-Betreuung anbieten.

Die ausländischen Pflegekräfte, um die es in dem Urteil geht, stammen oft aus Osteuropa und werden von Agenturen an die Haushalte der Pflegebedürftigen vermittelt. Dort werden sie dann als 24-Stunden-Kräfte für hauswirtschaftliche Tätigkeiten angestellt. Für die Beschäftigten gelten das deutsche Arbeitsrecht und Lohnvorgaben, so das Bundesarbeitsgericht. Eine bulgarische Arbeitnehmerin hatte erfolgreich auf eine 24-stündige Bezahlung ihrer rund um die Uhr andauernden Bereitschaft geklagt.

"Ich weiß nicht, ob ich dieses Urteil schlecht finden soll", sagt Uwe Ullmann vom Pflegedienst "Pflege daheim Ullmann". Wer sich durch den Leistungskatalog des Schwetzinger Betriebs klickt, sucht dort vergeblich nach einer 24-Stunden-Betreuung. "Wir können nur anbieten, was sich wirtschaftlich darstellen lässt", erklärt Ullmann. Das Leistungsspektrum seines Pflegediensts umfasst die häusliche Krankenpflege, den Hausnotruf, die hauswirtschaftliche Versorgung und Hilfe für pflegende Angehörige. Warum eine 24-Stunden-Betreuung so kosten- und personalintensiv ist, erläutert Ullmann am Beispiel der 24-Stunden-Bereitschaft. "Da muss jede Bereitschaftsstunde vergütet und das deutsche Arbeitsrecht eingehalten werden", so Ullmann.

Neben der Bezahlung sieht das Arbeitsrecht für solche langen Arbeits- und Bereitschaftszeiten auch einen Freizeitausgleich vor. "Diese Vorschriften müssen wir einhalten, und das tun wir auch. Allerdings kostet das entsprechend Geld", sagt Ullmann. Die Versorgung von Pflegebedürftigen in den eigenen vier Wänden wird in Kategorien eingeteilt: Pflege, Häusliche Krankenpflege, Haushaltstätigkeiten und sonstige Alltagshilfen. Der Pflegegrad wird auf einer Skala von eins bis fünf gemessen. Die erbrachten Leistungen rechnen die Krankenkassen mit den Pflegediensten nach festen Sätzen ab. Die Kostenübernahme durch die Pflegeversicherung hängt vom Pflegegrad des Patienten ab. Für Notfälle bietet der Pflegedienst Ullmann in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst einen 24-Stunden-Hausnotruf an. "Dadurch erreichen die Anrufer auch nachts eine Pflegekraft am Telefon, die Hilfe leisten kann", erklärt Ullmann. Die Kosten für die Einsätze werden dann mit den Pflege- oder Krankenkassen abgerechnet.

Ömer Iszi vom Pflegedienst "Schwesterliebe" bewertet die Problematik ähnlich. "Eine 24-Stunden-Betreuung können und wollen wir so nicht anbieten", sagt er und verweist darauf, dass sich der Aufgabenbereich der von Agenturen vermittelten Arbeitskräfte mehr auf den hauswirtschaftlichen Teil und weniger auf das Pflegerische bezieht. "Hauswirtschaftliche Leistungen bieten wir aber nur in Verbindung mit Pflegeleistungen an", so Iszi. Das Leistungsangebot von "Schwesternliebe" umfasst unter anderem Pflegeleistungen, hauswirtschaftliche Versorgung und Demenzbetreuung. Außerdem gibt es einen eigenen pflegerischen 24-Stunden-Bereitschaftsdienst.

Iszi begrüßt die Entscheidung des Gerichts, weil sie etwas mehr Klarheit bringe. "Das ist ein erster großer Schritt. Wir finden jedes Urteil begrüßenswert, das dazu dient, die Würde pflegebedürftiger Menschen zu gewährleisten."