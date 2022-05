Von Volker Knab

Schwetzingen. In Deutschland sind immer mehr Menschen auf den Einkauf in einem Tafelladen angewiesen. Dort können Bürger mit schmalem Geldbeutel Lebensmittel verbilligt erwerben. Ein Grund sind die zuletzt drastisch gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel oder Mieten. Für die Geflüchteten aus der Ukraine sind Tafeln außerdem meist die erste Anlaufstelle, bevor weitere Hilfe greift. So sieht die Situation derzeit auch in Schwetzingen aus.

Deshalb haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung in einer internen Hilfsaktion zur Unterstützung der Tafel "Appel und Ei" in der Spargelstadt privat Lebensmittel eingekauft und gespendet. Die Stadt unterstützt den ortsansässigen Tafelladen in der momentan schwierigen Situation außerdem in den nächsten drei Monaten mit jeweils 1000 Euro.

"Nach zwei Tagen ist das weg", schätzte der Leiter der Schwetzinger Tafel, Alexander Schweitzer, bei der Übergabe der Lebensmittelspenden. Die Mitarbeiter hatten in den Tagen zuvor bei ihren Einkäufen für den eigenen Haushalt zusätzlich Waren für den Tafelladen als Spenden erworben. Die von ihnen eingekauften Nudelpackungen, Reis, Mehl, Milch, Lebensmitteldosen, Schokolade füllten bei der Übergabe Dutzende von Kisten, die vor dem Tafelladen "Appel und Ei" standen. Trotzdem wird das nicht lange reichen, erläuterte Schweitzer. Denn die Zahl der Kunden der Schwetzinger Tafel "Appel und Ei" ist enorm nach oben geschnellt.

Gleichzeitig sind die Lebensmittelspenden aus der Bevölkerung rückläufig. Mit ihrer Unterstützungsaktion wollten die Beschäftigten der Spargelstadt auf das dringende Problem des Tafelladens am Ort aufmerksam machen, erläuterten Personalratsvorsitzende Nicole Blem und Bürgermeister Matthias Steffan bei der Übergabe der Lebensmittelspenden und einem symbolischen Spendenscheck.

Gemeinsamer Träger der seit 2006 bestehenden Schwetzinger Tafel "Appel und Ei" sind der Caritasverband für den Rhein-Neckar-Kreis und das Diakonische Werk im Rhein-Neckar-Kreis. Die Tafel "Appel und Ei" bietet zudem in Zusammenarbeit mit dem Job-Center auch mehrere Plätze für lange beschäftigungslose Menschen für die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, erläuterte Ursula Igel vom Diakonischen Werk im Rhein-Neckar-Kreis.

"Eine große Herausforderung sind für uns derzeit die Geflüchteten aus der Ukraine", sagte Stefan Dugeorge von der Caritas bei der Übergabe der gespendeten Lebensmittelspenden für den Tafelladen.

Leiter Alexander Schweitzer nannte dazu die Zahlen. 409 Flüchtlinge aus der Ukraine, davon sind 260 Erwachsene und 149 Kinder, versorgt die Tafel in Schwetzingen. Einkaufsberechtigt sind ansonsten in Schwetzingen derzeit rund 1100 Personen. Davon sind 723 Erwachsene und 367 Kinder.

Deren Zahl aber steigt stetig an. Es kommen fortlaufend neue Interessenten an einer Kundenkarte für den Tafelladen hinzu. "Davon sind 50 Prozent Rentner, die jetzt aufgrund der steigenden Mieten, Energie- und Lebensmittelkosten in solche Schwierigkeiten geraten, dass sie die Schamgrenze überwinden, eine Kundenkarte zu beantragen", so Igel.

Für den Einkauf in einem Tafelladen benötigen die Kunden eine Einkaufsberechtigung. In Schwetzingen erfolgt die Ausgabe über das Generationenbüro. Dort arbeitet Personalratsvorsitzende Blem, wodurch sie auf die wachsende Klientel und die Dringlichkeit von mehr Lebensmittelspenden und finanzieller Ausstattung des Tafelladens aufmerksam wurde.

Um für die nächste Zeit eine Grundausstattung und den laufenden Betrieb des Tafelladens zu gewährleisten, der ebenfalls unter den steigenden Energie- und anderen Kosten leidet, unterstützt die Stadt Schwetzingen den Betrieb drei Monate lang mit 1000 Euro.

Zwar bekommen die Tafeln in der Regel die Lebensmittel vom Einzel- oder Großhandel gespendet. Dabei handelt sich um Ware, die ansonsten vernichtet würde, obwohl sie qualitativ noch in Ordnung ist. Die Tafeln müssen diese Ware aber abholen. So schlagen die steigenden Energiekosten auch auf den laufenden Betrieb der Tafeln durch, erläuterte Bürgermeister Matthias Steffan zu den Gründen für die finanzielle Hilfe der Stadt.

Der Tafelladen "Appel und Ei" wird von einem Team von 28 ehrenamtlichen Helfern, zwei hauptamtlichen sowie sieben, vom Job-Center geförderten Arbeitskräften betrieben und ist bis auf Samstag täglich geöffnet. "Durchschnittlich haben wir pro Tag zwischen 150 und 160 Kunden", sagt Alexander Schweitzer.