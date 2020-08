Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Am Freitag, 21. Februar, gegen 2 Uhr, wurde ein 51-jähriger Mann auf dem Schwetzinger Schlossplatz von vier Unbekannten angegriffen und brutal attackiert. Das Opfer wurde mit Faustschlägen traktiert und am Boden liegend mehrfach gegen den Kopf getreten. Erst als Zeugen zur Hilfe eilten, flüchtete das Quartett, das zuvor auf einer Faschingsveranstaltung in einem nahegelegenen Lokal gewesen sein soll.

Die akribischen Ermittlungen der Polizei und zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung führten schließlich zum Fahndungserfolg. Am 3. März konnte die Staatsanwaltschaft Haftbefehle gegen drei junge Männer erlassen. Einer der mutmaßlichen Täter blieb auf freiem Fuß.

Am Dienstag begann vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts Mannheim der Prozess gegen drei Deutsche im Alter zwischen 19 und 21 Jahren sowie einen 19-jährigen Portugiesen, denen die Anklage versuchten Totschlag in Tateinheit mit vorsätzlicher sowie gefährlicher Körperverletzung vorwirft. Die vier Männer sollen auf dem Schlossplatz unweit des Taxi-Stands mit dem Opfer zunächst in eine verbale Auseinandersetzung geraten sein, nachdem sich der 51-Jährige über die zerrissene Hose von einem der Angeklagten amüsiert hatte.

Nachdem er durch einen gezielten Schlag ins Gesicht zu Boden gegangen war, sollen sie "in bewusstem und gewolltem Zusammenwirken" den Mann mehrfach gegen den Kopf getreten haben und dabei seinen Tod "billigend in Kauf genommen haben", heißt es in der Anklageschrift. Der 51-Jährige hatte durch die brutale Attacke einen Nasenbeinbruch sowie Brüche der Kieferhöhle und des Jochbogens davongetragen und Einblutungen in einem Auge erlitten. Dem Angeklagten C., der sich als einziger noch in Untersuchungshaft befindet, wird zudem zur Last gelegt, am 7. September vergangenen Jahres gegen 2.40 Uhr in Bensheim vor einer Gaststätte einem Mann mehrere Faustschläge ins Gesicht versetzt zu haben. Das Opfer hatte starke Prellungen erlitten und war mehrere Monate arbeitsunfähig gewesen.

Der 21-jährige Angestellte, zum Zeitpunkt der ihm zur Last gelegten Tat Heranwachsender im Sinne des Jugendgerichtsgesetzes, äußerte sich zum Prozessauftakt weder zu seiner Person noch zum Tatvorwurf. Dafür hörte die Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Joachim Bock am ersten Verhandlungstag die Lebensläufe der weiteren Beschuldigten. Alle vier haben einen Schulabschluss und stehen in einer Ausbildung oder in einem Beruf. Alle sollen das Opfer mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt haben. Der 19-jährige Angeklagte aus Ketsch besuchte im Kindesalter zunächst eine Sprachheilschule und machte nach der Realschule eine berufliche Weiterbildung an der Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen. Er habe ein besonderes geschichtliches Interesse an den Jugoslawienkriegen und an der Kolonialgeschichte Portugals, berichtete er der Jugendkammer. Nur gelegentlich, wie etwa zur Faschingszeit, konsumiere er auch mal Alkohol. Drogen dagegen nehme er keine. Der 21-Jährige aus Neulußheim absolvierte die Realschule und ist kürzlich in das Geschäft seiner Eltern miteingestiegen. In seiner Freizeit fährt er Kart-Rennen. "Alkohol ja, Drogen nein", äußerte sich der junge Mann vor der Strafkammer.

Der 21-jährige gebürtige Mannheimer, ebenfalls wohnhaft in Ketsch, schilderte seinen Werdegang ausführlich. Nächstes Jahr möchte er das Fachabitur machen und danach Elektrotechnik studieren. Das Verhältnis zu seinen Eltern sei "nicht unproblematisch". Die kurze Untersuchungshaft habe ihm sehr zugesetzt: "Die schlimmste Zeit meines Lebens." Wegen des Verfahrens habe sich seine Freundin von ihm getrennt. Er gehe gern feiern, lese viel und mache Sport, führte der junge Mann aus, der nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis 16 Kilo abgenommen haben will.

Das Quartett wird von den Rechtsanwälten Patrick Welke, Tim Wullbrandt und Andrea Combé aus Heidelberg und Steffen Kling aus Mannheim verteidigt. Das Gericht hat für das Verfahren, in dem der 51-jährige Geschädigte als Nebenkläger auftritt, insgesamt sechs Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts wird am Montag, 14. September, um 13 Uhr mit der Beweisaufnahme fortgesetzt.