Schwetzingen. (hab) Kinderbetreuungsangebote sind für eine Stadt ein wichtiger Faktor, wenn es um die Gewinnung von Neubürgern geht. In Schwetzingen sind die Plätze für Kinder über drei Jahren aktuell ausreichend. Bei den Kindern bis drei Jahre hat man eine Versorgungsquote von 45 Prozent erreicht. Ein kontinuierlicher Ausbau in diesem Bereich ist angepeilt.

In Schwetzingen hat man deshalb bereits vor mehr als einem Jahr beschlossen, den katholischen Pankratius-Kindergarten, der hinter dem Josefshaus angesiedelt ist, grundlegend zu sanieren. Sowohl ein barrierefreies Erdgeschoss wurde dabei angestrebt, als auch eine Einrichtung mit drei Kindergartengruppen im Ganztagesbetrieb. In der Dezember-Sitzung des Gemeinderats wurde jetzt beschlossen, eine "Variante B" mit einem Teilabriss und einem Teilneubau, die später vier Kindergartengruppen ermöglicht, umzusetzen.

Das erhöht die Kosten nicht unerheblich, dient aber einer verbesserten Abdeckung des Bedarfs an Kinderbetreuungsplätzen. Die Kosten liegen allerdings spürbar unter denen einer "Variante C", die einen kompletten Abriss und Neubau vorgesehen hatte. Noch ist nicht alles in trockenen Tüchern, weil man mit der Erzdiözese in Freiburg die Kostenfrage noch einmal diskutieren will. Aber an der Umsetzung zweifelt niemand ernsthaft, weil sich der Stiftungsrat der katholischen Kirchengemeinde für eine Realisierung dieser Variante ausgesprochen hat.

Es ist zu erwarten, dass im Spätsommer oder im Herbst mit dem Umbau begonnen werden kann, der sich allerdings auch das ganze Jahr 2022 noch hinziehen wird. Mit dem neuen Umbaukonzept kann man auch den Wegfall eines Gruppenraumes kompensieren. "Wir hatten ursprünglich angedacht, die Kapazität einer Gruppe – nicht die Kinder selbst – in den Hirschacker zu verlegen. Das war aber aus wirtschaftlichen Gründen nicht umsetzbar. Deshalb jetzt die Neuplanung mit vier Gruppen", so Oberbürgermeister René Pöltl. Die Frage einer Unterbringung der betroffenen Kinder während der Umbauphase soll trägerintern geregelt werden. Dabei spielt die Stadt nur eine untergeordnete Rolle, weil sie nur einen Kindergarten in Schwetzingen selbst betreibt, nämlich das Spatzennest. Wie eine solche trägerinterne Lösung aussehen könnte, sei gegenwärtig noch nicht spruchreif, betont man in der Stadtverwaltung.

Die Kosten für den Umbau und die Sanierung trägt zu 90 Prozent die Stadt, der Betreiber, die katholische Kirche, übernimmt zehn Prozent der Kosten. Die Gesamtkosten liegen bei der "Variante B" bei 2,35 Millionen Euro. Das sind 600.000 Euro mehr als in der ursprünglichen Planung. Allerdings gewinnt man dabei Raum für eine vierte Kindergartengruppe. Der städtische Anteil an den Gesamtkosten beträgt 2,12 Millionen Euro.

Die Umbauarbeiten beinhalten einen Teilabriss des eingeschossigen und einen Innenumbau des zweigeschossigen Gebäudeteils. "Ob die vier Gruppen für unter dreijährige oder über dreijährige Kinder angeboten werden, wird der Betreiber entscheiden. Es wäre aber sinnvoll zwei Krippengruppen und zwei Gruppen für Kinder über drei Jahre anzubieten. Schon alleine wegen des Verbleibs in derselben Einrichtung beim Übertritt ins eigentliche Kindergartenalter", so Pöltl.