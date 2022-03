Schwetzingen. (rok) Weihua Wang, ehemalige Grünen-Stadträtin, Bewerberin um den Miss-Germany-Titel und Gründerin des gemeinnützigen Social-Start- ups "myBuddy", wurde jetzt in Dubai mit dem mit 50.000 Euro dotierten Cartier Young Leader Award ausgezeichnet. Vier Finalistinnen aus Indien, Großbritannien und den Vereinigten Emiraten waren angetreten, um einen der beiden Preise zu bekommen. Weihua Wang möchte das Preisgeld komplett an "myBuddy" spenden. Das Start-up will "ein wertschätzendes Miteinander zwischen den Kulturen fördern", wie sie sagt. In der kulturellen Vielfalt in Deutschland schlummere enorm viel Zukunftspotenzial. Der Weg in eine neue Gesellschaft gelinge aber nur gemeinschaftlich. Deshalb kooperiert "myBuddy" eng mit Unternehmen, Universitäten und der Politik. Vor Kurzem erst wurde das Schwetzinger Unternehmen mit dem Young Innovator Award beim World Summit Award Germany ausgezeichnet.