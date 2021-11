Schwetzingen. (stek) Das Ladenetz für Elektrofahrzeuge in Schwetzingen wird immer engmaschiger. Zwei neue Ladestationen, die seit Kurzem auf dem Neuen Messplatz an der Kolpingstraße sowie am Marktplatz im Stadtteil Hirschacker stehen, sind nun offiziell von Oberbürgermeister René Pöltl und Andreas Stampfer, Kommunalberater der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW, eingeweiht worden.

"Wir setzen die Mobilitätswende mit dem Ausbau von Ladeinfrastruktur konsequent um. Mit dem Zubau einer weiteren Ladesäule am Neuen Messplatz ist mittlerweile ein Lade-Hub in Schwetzingen entstanden", erklärt Pöltl in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung der Stadtverwaltung. "Die Inbetriebnahme der neuen Ladestationen ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg ins e-mobile Zeitalter", ergänzte der städtische Klimaschutzbeauftragte Patrick Cisowski.

Die neuen Ladestationen verfügen über jeweils zwei Stellplätze, an denen man Elektroautos an Wechselstrom-Anschlüssen vom Typ 2 mit bis zu 22 Kilowatt Leistung gleichzeitig aufladen kann. "Bei den neueren E-Fahrzeugen bringt eine halbe Stunde Laden schon bis zu 50 Kilometer Reichweite", erklärte Andreas Stampfer. Die EnBW hat die Stationen eingerichtet und wird sie betreiben.

Die Stationen würden zu 100 Prozent mit Ökostrom versorgt. Zugang zur Schnellladesäule erhalten die Kunden zum Beispiel über die App "EnBW mobility +". Dort gibt es auch eine Simulation, mit deren Hilfe die Nutzer von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor prüfen können, ob ein E-Fahrzeug für sie sinnvoll wäre. Für die Nutzung der Ladestationen kann man aber auch Ladekarten anderer Anbieter verwenden.

Inzwischen gibt es in Schwetzingen sieben öffentliche Ladestationen für Elektroautos mit 14 Zapfsäulen mit einer Leistung von jeweils 22 Kilowattstunden – eine durchaus beachtliche Zahl. Neben den beiden neuen Standorten auf dem Neuen Messplatz und am Marktplatz im Hirschacker gibt es Ladesäulen am Bahnhof, am Rathaus und am Freizeitbad Bellamar. Dort gibt es mittlerweile sogar drei Ladesäulen, an denen sechs Elektroautos gleichzeitig Strom tanken können. Für Patrick Cisowski reagiert die Stadt damit auf einen gesellschaftlichen Trend.

Die Zahl der Elektroautos und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge steige stetig an. Im Jahr 2020 beantragten laut dem Bundeswirtschaftsministerium etwas mehr als 255.000 Käufer eine staatliche Förderung für die Anschaffung eines Elektroautos oder Hybrid-Fahrzeugs. 2021 wurde dieser Wert schon nach einem halben Jahr erreicht. Allein in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres beantragten 258.000 Käufer die staatliche Förderung.

Auch in Schwetzingen ist die Zahl der Ladevorgänge an den vier Standorten Neuer Messplatz, Rathaus, Bahnhof und Bellamar spürbar angestiegen. Und zwar von 826 Ladevorgängen im ersten Halbjahr 2020 über 1853 im zweiten Halbjahr 2020 auf nun 2036 Ladevorgänge im ersten Halbjahr 2021.

Das ist ein Anstieg von fast 250 Prozent innerhalb von 18 Monaten. Es sei wichtig, dass der Ausbau der Infrastruktur mit der Dynamik Schritt halte, betont der OB. "Wir müssen hier mit Energieversorgern gemeinsam vorangehen." Pöltl sieht aber auch die Privatleute als Nutzer in der Pflicht. Die dringend notwendige Minderung der CO2-Emissionen könne man nur gemeinsam erreichen.