Von Rolf Kienle

Schwetzingen. Es gibt wenige schönere Plätze in der Metropolregion als diesen: die Terrasse des Schlossrestaurants mit dem Blick in den Schlossgarten. Andreas Bante ist ab März neuer Herr über diesen besonderen Ort. Er übernimmt die Schlossgastronomie mit insgesamt 14 Mitarbeitern. Und hat große Pläne. Es soll familiär zugehen, musikalisch werden, das gastronomische Angebot abwechslungsreich und attraktiv sein.

Ina und Michael Lacher, die das Restaurant zehn Jahre lang führten, haben sich aus gesundheitlichen Gründen aus der kurfürstlichen Anlage verabschiedet. Mit jährlich rund 350 Veranstaltungen, von der kleinen Familienfeier bis zu Großveranstaltungen von BASF oder SAP, ist – in normalen Zeiten – ein strammes Programm zu bewältigen.

Mit Andreas Bante kommt ein ausgewiesener Kenner der Schlossgastronomie zum Zug. Seit neun Jahren hat er als Selbstständiger bei Ina und Michael Lacher mitgearbeitet, den Bereich Firmenveranstaltungen und Marketing übernommen und war gewissermaßen Schnittstelle zwischen Büro und Küche.

Zuvor hatte Bante zwar auch schon Erfahrungen in der Gastronomie gesammelt, führte zuletzt aber eine Medienproduktion in Mannheim. Der gebürtige Heidelberger ist in Ketsch aufgewachsen, hat in Schwetzingen Handball gespielt und ist vor allem in den Themen Sport und Musik zuhause.

Dank des Investors Martin Wynaendts van Resandt, der Geschäftsführer von Heidelberg Instruments ist und in Schwetzingen das Hotel Villa Benz übernommen hat, konnte sich Andreas Bante an das Projekt Schlossgastronomie wagen. Es ermöglichte ihm auch in der momentanen schwierigen Phase, die komplette Mannschaft des Restaurants zu übernehmen. Weiter mit dabei ist Küchenchef Thomas Ebert, der schon 2003 bei Carola Czyzewski in der Küche stand. Mit ihm will Bante eine neue Speisekarte entwickeln, um das Restaurant "neu zu beleben", wie er sagt.

Der Gastronom stellt sich ein Angebot vor, das sich vor allem an die Schwetzinger richtet, inklusive eines Tagesgerichts zur Mittagszeit. Die Kuchenauswahl wird aus eigener Herstellung stammen. "Wir wollen uns familienfreundlich aufstellen", so Bante. Das heißt für die Mitarbeiter im Service unter anderem, dass das weiße Hemd mit schwarzer Krawatte künftig einem legeren Poloshirt weicht. Ebenfalls als Angebot an die Schwetzinger versteht Andreas Bante die Musik am Wochenende. Er kann sich vorstellen, dass Bands im Sommer auf der Terrasse auftreten und im Winter unterschiedliche Events im Restaurant stattfinden, um dem Lokal ganzjährig einen festen Platz im Veranstaltungskalender der Stadt zu verschaffen. Eine Kulturmetropole wie Schwetzingen könne das gut vertragen.

Dass sein Start in eine ausgesprochen ungünstige Zeit fällt, ist Bante klar. Aber als die Pachtübernahme im November ausgeschrieben wurde, habe er gerne zugegriffen. "Für 2021 habe ich keine großen Erwartungen", gibt er zu. Er hat das Glück, dass ihm die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg als Hausherr bei der Pacht entgegen kommen. Aber für 2022 wurden bereits erste Hochzeiten gebucht, die in seinem Restaurant stattfinden sollen. Derzeit sind ohnehin die Handwerker im Haus: Die Küche und andere Räume werden saniert. Bei der Namensnennung lässt sich der neue Chef Zeit: "Theodor" wird es wohl demnächst heißen – nach dem früheren Hausherrn Kurfürst Carl Theodor.