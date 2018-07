Von Stefan Kern

Schwetzingen. Es sah zu Beginn nicht gut aus. Im verflixten siebten Jahr zum "Schloss in Flammen" schien der Wettergott erstmals keine Rücksicht zu nehmen. Es regnete leicht, aber unerbittlich. Und auch wenn das der Vorfreude der etwa 4000 bis 5000 Besucher im Schlossgarten nichts anzuhaben schien, stimmte die Aussicht auf ein Feuerwerk im Regen nicht gerade jedermann glücklich. Doch es kam ganz anders.

Pünktlich zum Konzertbeginn überlegte es sich der Wettergott nämlich noch einmal. Die Wolken verzogen sich langsam, Musik und die Szenerie im blühenden Garten vor der barocken Schlossfassade vereinten sich zu einem Kunstwerk, das die Gäste in seinen Bann riss. "Es ist", sagte Tina Wendt, "wie ein kleiner Kurzurlaub".

Wo sonst Alltag und Pflicht walten, herrschten Vergnügen und Genuss. Was natürlich viel mit den Musikern des Orchesters vom Nationaltheater Mannheim unter der Leitung von Alexander Soddy und dem moderierenden Kurpfalz-Dialektiker Christian "Chako" Habekost zu tun hatte. Die Leidenschaft, die die Musiker auf der Bühne zeigten, übertrug sich mühelos aufs Publikum, das teilweise wahre Jubelstürme losließ.

Einen Anteil an diesem Jubel hatte auch die Technik. Die neue LED-Leinwand und die Tonanlage ließen erstmals auch die weiter entfernten Musikfans glauben, dass sie "mitten drin" seien. Eine Freude vor allem für die Picknick-Gäste. Einige von ihnen speisten und kampierten so stilvollendet, dass es auch dem Kurfürsten Carl Theodor zur Ehre gereicht hätte.

Für Lucas Bender und seine Lebensgefährtin ist das "Schloss in Flammen" ein sommerlicher Höhepunkt. "Die herrliche Musik, das Ambiente, die Leckereien auf der Decke und dann am Ende das Feuerwerk - mehr geht kaum."

Diese Einschätzung hörte man häufig. Überall im Garten glückliche Menschen, die sich musikalischen Denkmälern wie die "Suite No. 1" aus Bizets Carmen oder "La donna è mobile" aus Verdis Rigoletto hingaben. Der Macht der Musik, so auch die 16-jährige Sophie, könne sich hier niemand entziehen. "Das Orchester spielt wunderbar." Und Erika Hern ergänzte, dass in dieser Nacht aus dem Hirschgruppenbrunnen wohl eher "Glück statt Wasser fließt".

Höhepunkt der Nacht war dann natürlich das Feuerwerk zu Richard Wagners "Liebesverbot". Gleich vorweg: ein Traum aus Feuer und Musik am Himmel und in den Ohren. Der Pyrokünstler Renzo Cargnelutti verstand es, die Magie der wagner‘schen Musik in den Himmel zu zaubern. Das Glück des Moments war in den Augen der Zuschauer nicht zu übersehen. Selbst- und zeitvergessen erlebten die Gäste eine herrliche Musiknacht.

Zum Finale ertönte dann wie immer Englands heimliche Nationalhymne, "Pomp and Circumstances March Nr. 1", welche einmal mehr - auch im verflixten siebten Jahr - einen wunderbaren Abend im kurfürstlichen Schlossgarten beschloss.