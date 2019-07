Schwetzingen. (pr/pol/mare) Alarm an der Comenius-Schule in Schwetzingen: Am Dienstagnachmittag ist es zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage bestätigt, liegt eine "Alarmauslösung" vor. Zu den Hintergründen konnte er aber noch keine Angaben machen.

Augenzeugen berichten indes von einem Großeinsatz der Polizei und des SEK. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz. Das Gebiet um die Schule sei weiträumig abgesperrt. Der Alarm sei gegen 14 Uhr eingegangen.

Weitere Informationen folgen ...